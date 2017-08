Дейв Улрих идва в България за HR and the Future of Work

Какви са последните тенденциите в сферата на човешките ресурси и мениджмънта? Как се променя разбирането за организационна структура и какво е бъдещето й? Kак ефективно се управляват виртуални и международни екипи и как да приобщим "различните" в компанията? Какво е мястото на технологиите на работното място и дали роботите ще изместят хората? Как да проведете ефективно обучение? Как да бъдете добър лидер и как самият вие да продължите да се развивате?



Това са само част от въпросите, които ще получат отговор в рамките на новото издание на традиционната HR и мениджмънт конференция на "Капитал" и "Кариери". Тази година тя е под надслов HR and the Future of Work: Management Challenges и се фокусира върху предизвикателствата на мениджърите и HR специалистите или всички, които се занимават с управление на хора. Наред с презентациите на международни лектори, в програмата има и не малко казуси и примери от практиката на български компании с акцент върху иновациите в IT сектора и примери за успешен employer branding.



За първи път в България, специално за конференцията HR and the Future of Work, пристига и името в сферата на HR теориите и практика Дейв Улрих. Участието му се реализира с любезното съдействие и подкрепа от страна на HPE и "Аурубис".



Улрих ще изнесе лекция от час и половина за тенденциите в работата на HR професионалистите и ще даде практични примери и съвети как тя може да добавя стойност към бизнеса на организацията. Той ще отдели и половин час, в който ще дава отговори на всички въпроси, както от залата, така и получени предварително. Ако искате да зададете въпрос към него, пишете ни на hrfuture@karieri.bg.



Дейв Улрих е университетски професор, автор, лектор, мениджмънт коуч и консултант . Той преподава в Ross School of Business, Мичигански университет, и е съосновател на консултантската компания The RBL Group, която работи в областта на развитието на лидерството и човешките ресурси. Улрих е автор на редица книги и е бил определян като гуру #1 в областта на мениджмънта от списанието Business Week, избиран е и за един от най-иновативните и креативни лидери от сп. Fast Company и е наричан най-влиятелната личност в областта на човешките ресурси от HR Magazine. Влиза и в групата на великите бизнес мислители според глобалната класация на бизнес мислителите Thinkers50, а сп. Forbes го определя за част от Топ 5-те световни бизнес коуча.