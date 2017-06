Стажове, стипендии, конкурси (12-18 юни)

Все още актуални събития от рубриката от миналата седмица



За трета поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) даде начало на Националната стажантска инициатива "Оставаме в България". За да участват в стажантската програма, кандидатите ще трябва да подготвят материал на тема "Портрет на успелия човек, когото познавам". Крайният срок за кандидатстване е до 15 август. Повече информация можете да намерите тук.



Младежка банка София обявява конкурс за млади хора с идеи. Ако сте група млади хора на възраст от 14 до 25 години, живеете в София и имате идея как да промените своя град, може да се включите. За да участвате, трябва да изпратите попълнен формуляр за кандидатстване на този адрес до 15 юни. Може да изтеглите формуляра за участие, както и намерите повече информация за конкурса тук.



Организира се Национален ученически конкурс на тема "България - врата към Европа". Участниците могат да участват с есе, приказка, стихотворение, рисунка или фотография. Кандидатите трябва да попълнят формуляр, който може да откриете тук. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 15 юни.



Adobe Design Achievement Awards (ADAA) 2017 организира конкурс за дигитални медии, насочен към студенти от целия свят. Категориите в конкурса са в три основни сегмента - визуално изкуство, реклама и социално въздействие. Крайният срок за подаване на документи е до 12 юни. Повече информация за конкурса може да откриете на този адрес.



Райфайзен банк интернешънъл стартира финтех акселератор, наречен Elevator Lab. В рамките на инициативата се търсят финтех стартъпи от Австрия и по-специално от Централна и Източна Европа, които вече са активни на пазара с техните първи продукти и услуги и имат подходящо финансиране. Периодът за кандидатстване е до 31 юли 2017 г. през официалния сайт на проекта.



Dev.bg организира събитието Choosing the Right Engineers for my Teams. Събитието ще се проведе на 14 юни, от 19:30 ч., в cosmos coworking camp (София, ул. "Ангел Кънчев" 3). Може да си направите безплатна регистрация, както и да видите пълната програма на събитието на този адрес.



Предстои интерактивен младежки семинар за демокрацията в Американския университет. Темата му е "(Из)мечтай България. Бъдещето на демокрацията в България". Той ще се състои от 26 до 30 юни в кампуса на университета в Благоевград. Събитието е напълно безплатно, а крайният срок за кандидатстване е до 15 юни. Може да попълните формуляр за участие на този адрес.



В рамките на Mini Art Fest ще се проведат рисувателните конкурси Grozen Drink & Draw Days. Те ще се състоят на 18 и 24 юни, като ще започнат в 11:00 ч. Ще се проведат в Маймунарника в Борисовата градина.



Академия "Градът" обявява три конкурса съвместно с фондация "Америка за България" и с медийното партньорство на "Кариери". Първият конкурс е разделен на две категории - "Градове и инфраструктура" и "Сгради и вътрешни пространства". Крайният срок за регистрация е до 14 юни. Темата на втория конкурс е "Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Крайният срок за регистрацията на проектите е до 14 юни. Последният конкурс е на тема "Фасади, цветове, хармония". Крайният срок за регистрация на проектите е 14 юни. Разработките се подават на този имейл.



За седма поредна година фондацията "Заедно в час" организира безплатна Лятна академия за ученици от 1 до 12 клас. Обучението ще продължи от 31 юли до 18 август, всеки делничен ден от 9 до 12:30. Може да запишете детето си до 15 юни на този сайт.



Община Бургас организира за втора поредна година Лятната IT Академия. Обучението е безплатно за ученици и студенти. То ще се проведе от 3 до 31 юли, а всички желаещи могат да подават своите заявки за участие най-късно до 15 юни в Центъра за подкрепа на личностното развитие на адрес ул. "Райна Княгиня" № 11. Повече информация за обучението може да намерите тук.



Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) организира летен уъркшоп по творческо писане, насочен към български ученици от гимназиален курс на обучение с интерес към литература и писане. Крайният срок за кандидатстване е до 17 юни. Повече информация за обучението и за изискванията за кандидатстване може да откриет е тук.



Във Варна ще се проведе национален дебат на тема "Младежки пространства – среда за развитие на доброволчество, младежка работа и социален капитал". Събитието ще бъде в периода 14-18 юни. Повече за инициативата тук.