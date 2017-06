Стажове, стипендии, конкурси (19-25 юни)

в обучителната програма за млади специалисти в областта на финансите и счетоводството School of Finance and Accounting for Young Professionals . Конкурсът е отворен за студенти от бизнес направления и финансово-счетоводни специалности , които са 3-ти или 4-ти курс бакалавър, магистри, както и професионалисти с бизнес образование, дипломирани през последните 5 години.