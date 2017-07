Стажове, стипендии, конкурси (3 - 9 юли)

Все още актуални събития от рубриката от миналата седмица



Фондация Open Space предлага платен PR стаж. За да заявите желание за участие, трябва да изпратите имейл на сайта на организацията: info@openspacebg.com до 6 юли.



От "Мобилтел" провеждат стажантска програма в направление "Администрация". Продължителността на стажа може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатите трябва да са креативни, да имат добра компютърна грамотност и желание да опознаят бизнеса. Крайният срок за кандидатстване е 4 юли. Може да го направите тук.



Предстои новото издание на международните стипендиантски програми на "Фондацията за наука и образование" на "Байер България". Студенти, които възнамеряват да започнат иновативен изследователски проект в чужбина, могат да кандидатстват за стипендиите "Ото Байер", "Карл Дуисбург", "Джеф Шел" или "Курт Хансен". Крайният срок за кандидатстване за петте програми е 18 юли. Повече информация за програмата за стипендии и формулярите за участие може да откриете тук.



Стартира фотоконкурс на тема "Магията на Балканския зелен пояс". Той ще бъде в три категории - за деца (под 18 г.), любители и професионалисти. Всеки участник може да се включи с не повече от 3 снимки, направени по протежение на Балканския зелен пояс. Необходимо е да ги изпратите на имейл адрес: gb_photo@greenbalkans.org, като отбележите името си, дата и мястото, където са направени снимките, както и категорията на конкурса. Крайният срок за участие е 15 юли. Всички условия за кандидатстването, може да намерите тук.



Организира се конкурс, с който може да спечелите 12-дневно филмово преживяване в Индия от 7 до 17 ноември. За да участвате, трябва да заснемете видео до 3 минути, в което интервюирате вдъхновяващ пътешественик и да разкажете историята му. За да кандидатствате, трябва да попълните апликационната форма. Крайният срок е 18 юли. Допълнителна информация за конкурса може да откриете тук.



За четвърта поредна година "Нова броудкастинг груп" и Фондация Reach for Change провеждат конкурса "Промяната". Крайният срок за кандидатстване е 18 юли. Повече информация за конкурса и условията за кандидатстване може да откриете тук.



Уикенд обучение за жени с интерес към дигиталното предприемачество Move It Forward Sofia ще се проведе на 8 и 9 юли. Целта е да се помогне на стартиращите жени предприемачи в дигиталния свят, включително и дами от ромски произход. Събитието ще се проведе в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (зала "Яйцето"). За да участвате, трябва да се запишете на имейл: team@bg.digital до 3 юли 2017 г.



Ще се състои среща с младежка делегация от Южна Корея. Участниците ще имат възможността да научат повече за това как работят младежките организации и какви са целите им. Събитието ще се проведе на 5 юли, от 11:00 ч., в Националната информационна система за младежта. Повече информация може да откриете тук.



Фондация "Тръст за социална алтернатива", "Биджитал" и Белгийският институт по дигитално лидерство организират форум Digital Capacity Forum for Digital Happiness. Събитието е посветено на изграждането на дигитален капацитет за неправителствени организации (НПО), работещи с групи в неравностойно положение. Събитието ще се проведе на 7 юли, от 8:30 ч., в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (зала 224). За да се регистрирате, трябва да изпратите имейл на team@bg.digital до 3 юли 2017 г. Работният език на форума е английски.