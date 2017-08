Стажове, стипендии, конкурси (14 - 20 август)

Все още актуални събития от рубриката от миналата седмица



Софтуерната компания SAP търси стажант на пълен работен ден на позицията Local HR Services. Предишен опит не се изисква. При започване на стажа се сключва 6-месечен договор. Може да кандидатствате на този адрес.



Telus International Europe стартира конкурс за интериорен дизайнерски проект на част от офисното си пространство в София. Победителят ще има възможността да реализира проекта си, за което ще получи възнаграждение. Крайният срок за кандидатстване е 22 август. Може да заявите участието си на този имейл адрес: design@telusinternational.com. Повече информация за условията на конкурса може да откриете тук.



Белгийско-българската асоциация Best2B обявява конкурс за есе на тема "Белгийският опит в подкрепа на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз". Изпращайте писмените работи на този имейл: presscenter@best2b.org. Крайният срок е 31 август. Повече информация може да намерите тук.



На 26 август стартира събитието DEV.BG all in one - 12 speakers, 2 tracks, 1 day. На него ще се съберат всички потребителски групи на IT общността DEV.BG. Всички събития са безплатни, но е необходима предварителна регистрация. Пълната програма и апликационните форми за участие може да откриете тук.



На 26 август ще се проведе събитието How to go Location Independent – A Freelancer’s Guide, което е част от инициативата DEV.BG all in one- 12 speakers, 2 tracks, 1 day. Семинарът започва в 11:00 ч., в СофтУни (ул. "Тинтява" 15-17). Нужна е предварителна регистрация.



Събитието Re-prioritizing my Product Portfolio. Еconomics of Agile, Part 1 е също част от инициативата на DEV.BG. То ще се състои на 26 август, от 15:45 ч., в сградата на СофтУни (ул. "Тинтява" 15-17). Необходима е предварителна регистрация.



Предстои семинар на тема "Как български StartUp получи подкрепата на империята Virgin". Събитието ще се проведе на 26 август, от 13:00 ч., в СофтУни, зала Inspiration Lab (ул. "Тинтява" 15-17, етаж 2). Необходима е предварителна регистрация.



За четвърта поредна година Центърът за предприемачество и обучения "Ринкър" организира конкурс, чрез който хора с предприемчиви идеи, могат да спечелят финансиране за своя бизнес. Всеки кандидат трябва да покаже как идеята му ще има положително въздействие в области като здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права. Конкурсът е отворен до 25 септември. Кандидатстването е онлайн през сайта на организацията. Повече информация за инициативата и условията й за кандидатстване може да откриете тук.



Детският телевизионен канал Cartoon Network организира конкурс по влогърски умения за деца. Целта му е да стимулира деца на възраст между 6 и 16 г. да покажат уменията си в създаването на видео блогове. Конкурсът ще продължи от 31 юли до 19 септември. Децата ще участват в предизвикателства, които ще бъдат обявени на сайта на организацията. Видео блоговете могат да бъдат качени на сайта или чрез Youtube URL.



Престои инициативата "Запознайте се и програмирайте", която подкрепя различни събития в областта на програмирането и информационните технологии по време на Европейската седмица на програмирането, организирана от фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). За кандидатстване е нужно да се регистрирате и да подадете своята идея на сайта на ФРГИ. Крайният срок за кандидатстване е 22 септември.



Списанието "Българска наука" организира конкурс на тема Fresh Video Photo, като част от проектите Fresh и "Нощ на учените 2017". Крайният срок за кандидатстване е 20 септември, като готовите материали изпращайте на адрес: admin@nauka.bg. Повече информация за регламента на конкурса може да откриете тук.



Софтуерният университет организира подготвителния курс Programming Basics, който дава начални умения по програмиране. Курсът стартира на 9 септември и ще продължи 2 месеца, като занятията ще се провеждат всяка събота. Крайният срок за кандидатстване е 31 август.



Агенцията за дизайн на презентации 356labs ще е домакин на семинара "Истинско 3D в PowerPoint!". Събитието ще се проведе на 26 септември, от 19:00 ч., в 356labs (ул."Ангел Кънчев" 3). Предварителна регистрация не е необходима.



Висшето училище по застраховане и финанси и Асоциацията на българските застрахователи организират конкурса "Млад застраховател". Той е насочен към млади специалисти с до 5 г. професионален опит в сферата на застраховането. Крайният срок за участие в конкурса е 17 септември. Пълният регламент и условията за участие са публикувани на сайтовете на организаторите - http://www.vuzf.bg/ и http://www.abz.bg/.



Фондация "Българска памет" организира конкурс за есе на тема "Моите идеи за модерно образование в онлайн епохата". Есетата се изпращат на имейл адрес: info@bgmf.eu. Крайният срок е 20 септември.



Canon обявява конкурс на тема "Летни истории 2017". За участие е нужна регистрация на този адрес. Крайният срок за кандидатстване е 15 август. Повече информация може да откриете тук.



Стартира глобалната платформа за млади лидери Telenor Youth Forum. Във форума могат да се включат хора на възраст между 20 и 28 години, които умеят да разказват истории и владеят свободно английски език. За да участвате в конкурса, е нужно да изпратите кратък текст на английски език на тема "Дигитализация за мир", в който да представите мотивацията и опита си при осъществяването на промяна в обществото. Крайният срок за кандидатстване е 15 август. Документите се изпрашат на този адрес. Повече информация за изискванията на конкурса може да откриете тук.



Българският дарителски форум предлага две стажантски позиции за студенти. Продължителността му може да бъде от 1 до 3 месеца. Стажът е неплатен. За да кандидатствате е нужно, да изпратите мотивационно писмо и автобиография на имейл адрес: irinatsvetkova@dfbulgaria.org. Крайният срок е 20 декември.