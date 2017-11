Стажове, стипендии, конкурси (27 ноември - 3 декември)

Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица:



Издателствата ARC и SCRIBENS обявяват конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика, като в трите раздела ще бъде дадено предложение за издаване на книгата. Крайният срок за изпращане на ръкописите е 15 декември, а повече информация може да откриете на страницата на събитието.



Лагер за студенти "На лов за иновации" ще се проведе на 14 и 15 декември. За участие трябва регистрация, а повече подробности може да откриете на страницата на събитието.



Козметичната компания "Билка Лайфстайл" търси стажант на позиция "Търговец - външни пазари". Крайният срок за кандидатстване е 20 декември. Документите да се изпращат на е-mail: office@bilkalifestyle.com. Повече информация на karieri.bg.



European Entrepreneurship Education Hub (EE-HUB) в България и Ja Bulgaria организират форум, на който в рамките на три сесии ще се обсъдят успешните образователни подходи, необходими за справянето с новите социални, икономически и културни предизвикателства, пред които е изправена Европа. Събитието ще се състои на 29 ноември от 15 до 18:30 часа в сградата на Филмово студио "Ню Бояна". Повече информация може да откриете на страницата на Ja Bulgaria.



На 2-ри декември ще се проведе българско издание на програмата See It Be It. Събитието е със свободен достъп и задължителна предварителна регистрация. За повече информация вижте на страницата на организацията, както и тук.