Христо Борисов: Бъдете активни и се борете срещу всичко, което не ви харесва

Next Generation е конкурс за млади бизнес лидери, организиран от "Капитал" и "Кариери". Финалистите получават не само престижната титла, но и EMBA стипендия. Новото издание на конкурса ще бъде обявено през март 2018 г.



През 2017 г. се проведе десетото юбилейно издание на инициативата, в която участваха рекорден брой от 70 кандидата и експертно жури определи 12 финалисти. През следващите месеци на страниците на "Капитал" и онлайн на karieri.bg ще ви разкажем за тях, кариерата и начина им на мислене.

До сега ви запознахме с:

- Александър Михайлов, съосновател и управител на споделеното работно пространство betahaus, който е и големият финалист в конкурса Next Generation 2017

- Александър Сумин, мениджър растеж и бизнес развитие в правния стартъп "Клеймкомпас" и първи подгласник в Next Generation 2017

- Мартина Стефанова, съосновател и главен изпълнителен директор на арт фондация DOMA и втори подгласник в Next Generation 2017

- Христо Петков, съосновател на компанията за дизайнерски чорапи Stinky Socks.



Очаквайте и още истории!