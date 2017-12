На гости в офиса на... Paysafe

В рубриката "На гости в офиса на" ви представяме концепцията за работно пространство на различни компании. Целта ни е не само да надзърнем и да видим кой как работи, но и да споделим добри и иновативни идеи, които може да ви вдъхновят за промяна във вашето собствено работно ежедневие и атмосфера.

Днес ви развеждаме из офиса на компанията за електронни разплащания Paysafe. А ако и вие имате какво да споделите за пространството, в което работите, пишете ни на karieri@karieri.bg.

седем

в унисон с останалите локации

на три етажа

Най-големият отдел е "Връзки с клиенти", а "Риск", "Финанси" и "Регулации" съставляват останалите по-големи звена на компанията.

Как изглежда офисът на Paysafe - най-голямата софтуерна компания в България за 2016 г. според годишната софтуерна класация на "Капитал топ 100"? Кои негови характеристики го нареждат на 7-о място сред 25-те най-популярни офиси в света отново за миналата година според класацията на дизайнерския уебсайт Office Snapshots? В търсене на отговори посетихме лично софийската централа. И ето какво открихме. Но преди товаБългарското представителство на международната компания за електронни разплащания се мести в новия си офис в София през 2015 г. Изборът на подходящото място обаче не бил лесен, понеже трябвало да отговаря на две основни изисквания – възможност да се увеличава пространството паралелно с разрастването на бизнеса, както и благоприятна и лесно достъпна локация. В крайна сметка се спрели на небостъргача Capital Fort на столичния булевард "Цариградско шосе", който освен споменатите две имал и едно трето, не по-малко съществено предимство – надеждно управление на сградата и добра поддръжка на общите части.Оттогава и офисът, и бизнесът се разширяват, като през 2016 г. компанията успява да се изкачи от четвърта до първа позиция в софтуерната класация на "Капитал топ 100", измествайки дългогодишния лидер "Телерик". В момента в нея работят над 950 служители, от които продуктовите и софтуерните разработчици са около 150. Всички те са разположени на площ от около 7 хил. кв.м наетажа, разположени в ниското и високото тяло на Capital Fort. Офисът е съставен основно от различни видове работни пространства, зали за срещи, помещения за обучения и интервюта за работа, както и зони за почивка и хранене. Той е и най-големият за компанията, която има центрове и в Лондон, Виена, Монреал, Калгари, Калифорния и др. с 2500 общ брой служители.Оформлението на вътрешния облик на работните помещения било поверено на софийското архитектурно и дизайн студио Cache' Atelie. Заданието, което получили в началото, било да създадат уникална и модерна среда за работа, която отразява културата на компанията,. Дали в крайна сметка са успели? Нека да надникнем.Качваме се във високото тяло на Capital Fort, къдетоса разположени IT екипите. Основното предизвикателство при проектирането й се състои в спецификата на работата на IT отдела – пространството трябва да улеснява комуникацията между колегите, които работят по Scrum методологията, и да се преформатира според нуждите и текущите им проекти.IT екипите са максимално автономни и уединени, така че да се избегне общият шум и да се намалят поводите за разсейване и смущаване. От друга страна обаче, дизайнът цели и да не разделя прекомерно колегите, запазвайки възможностите за свързване и общуване помежду им. Това е и причината още от самото начало проектантите да изключат опцията за отворено офис пространство и да се спрат на по-гъвкав вариант със сглобяеми подвижни панели.Тези конструкции могат да се местят и монтират или дори да се махат според нуждите на работещите. Бюрата в тях са вдигащи се, което позволява на хората да работят и изправени, а столовете са лесно подвижни пуфове и фотьойлчета. Всеки IT екип си има име, обозначено на входа на пространството, в което се помещава. Интериорът е допълнен с телевизор, видеоигра или други възможности за релакс, като минифутбол например.Ако се огледате по-внимателно, ще забележите, че в офиса има само 2 общи зали за срещи, които се използват доста рядко. "Идеята е по този начин колегите да общуват по-неформално и свободно помежду си в съответните тийм кътове, без да трябва да запазват предварително зала, да се съобразяват с времето и да се налага да освободят помещението за следващата среща", коментира Искра Найденова, която работи като Scrum мастър в компанията.Концепцията на офиса е подчинена на Scrum методологията, която регулира работните процеси в IT отдела. Става въпрос за рамка за управление на проекти, която позволява да се разработват софтуерни продукти по гъвкав начин. Работата в нея е разделена на спринтове, които в различните компании могат да продължават между една и четири седмици, а конкретно в Paysafe се случват на всеки 2 седмици. Целта е в края на двуседмичния период екипът да покаже работеща версия на продукта или негова функционалност, годна за преминаване на приемателен тест.IT специалистите в София работят по един от трите основни бизнеса на Paysafe - дигиталния портфейл, като разработват софтуерни решения и поддържат глобалната система на компанията. За разлика от традиционния мениджмънт модел, основан на наблюдението и контрола, Scrum методът набляга на обратната връзка, комуникацията и овластяването на колегите, замесени в създаването на софтуера.Затова и IT екипите са с плоска йерархия, т.е. в тях няма шефове, а се управляват, взимат решения и комуникират с мениджмънта напълно автономно. Във всеки колектив обикновено задължително присъстват не само разработчици, но и продуктов мениджър и Scrum мастър . Какви са функциите им? Ако първият отговаря за планирането и извеждането на проекта до финалната права, вторият се фокусира върху улесняването на самоорганизацията на колегите. С други думи, задачата на Scrum мастъра, наричан още "служещ лидер", е да съдейства на екипа си да изглажда проблемите, да го предпазва от външни намеси и дразнители, да му помага да подобрява представянето си и да надскача себе си с всяка следваща задача. "В Paysafe един Scrum мастър може да работи с до 3 екипа едновременно, а продуктовите мениджъри – с до 2", пояснява Искра Найденова. Освен това тази на Scrum мастъра не е просто роля, а същинска позиция – в компанията някои Scrum лидери работят директно с разработчиците, но има и по-старши такива, чиято цел е да улесняват работата на младшите специалисти.Освен продуктовите и софтуерните разработчици в софийския офис работят и други технологични експерти, които се занимават с поддръжката на инфраструктурата, като например специалисти по мрежови системи, администратори на бази данни, както и екипи за информационна сигурност.Работното време е стандартно от 10 до 19 ч., тъй като служителите в София трябва постоянно да са свързани с колегите си в Лондон. Въпреки това някои отдели са по-гъвкави и могат да работят от 9 до 18 ч. или от 8 до 17 ч. Като цяло компанията няма проблем с намирането на подходящи специалисти – "разпознаваемостта на марката и конкурентните условия играят в полза на работодателя", коментира Кирил Велинов, специалист по подбора в Paysafe. Служителите имат право на 24 дни годишна отпуска. Наред с това получават и стандартните за сектора придобивки – допълнително здравно осигуряване, карти за фитнес и различни възможности за вътрешнофирмени забавления.Преди да си тръгнем, се интересуваме дали всички представителства на дружеството по света са обзаведени еднакво. Компанията се е опитала това да е така, за да може навсякъде служителите да имат еднакво изживяване. "Целим да създадем среда, в която да можеш не само да работиш, но и да се забавляваш", ни казва на изпращане Велинов. И по всичко личи, че поне за момента са уцелили правилната посока