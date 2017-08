Стажове, стипендии, конкурси (21-27 август)

Все още актуални събития от рубриката от миналата седмица



Фондация "Каузи" организира обучението "Младежка предприемаческа борса". То е подходящо за млади, предприемчиви хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Крайният срок за записване е 11 септември. Повече информация за кандидатстването може да откриете тук



Ще се проведе обучението Resilience Journalism Fellowship, което е подходящо за журналисти, интересуващи се от климатичните промени и искат да разширят знанията си в тази посока. Програмата е организирана от CUNY Graduate School of Journalism и ще се проведе в периода 22-27 октомври в Ню Йорк. Крайният срок за кандидатстване е 31 август. Повече информация за програмата може да намерите тук



На 26 август ще се състои онлайн събитието Make It In Germany - Take Your Chance. Целта му е да даде повече информация за това какво е да работиш и живееш в Германия. Нужна е предварителна регистрация



Предстои безплатен семинар на тема "Справи се с ума си". Участниците ще научат повече за това как функционира ума ни, кои негови тенденции ни карат да изпитваме стрес и каква е връзката между ума и дишането. Събитието ще се проведе на 25 септември, от 19:00 ч., в The Art Of Living (ул. "Георги Раковски" 140). Линкът за регистрация може да откриете на този адрес



Белгийско-българската асоциация Best2B обявява конкурс за есе на тема "Белгийският опит в подкрепа на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз". Изпращайте писмените работи на този имейл: presscenter@best2b.org тук



На 26 август стартира събитието DEV.BG all in one - 12 speakers, 2 tracks, 1 day. На него ще се съберат всички потребителски групи на IT общността DEV.BG. Всички събития са безплатни, но е необходима предварителна регистрация. Пълната програма и апликационните форми за участие може да откриете тук



На 26 август ще се проведе събитието How to go Location Independent – A Freelancer’s Guide, което е част от инициативата DEV.BG all in one- 12 speakers, 2 tracks, 1 day. Семинарът започва в 11:00 ч., в СофтУни (ул. "Тинтява" 15-17). Нужна е предварителна регистрация



Събитието Re-prioritizing my Product Portfolio. Еconomics of Agile, Part 1 е също част от инициативата на DEV.BG. То ще се състои на 26 август, от 15:45 ч., в сградата на СофтУни (ул. "Тинтява" 15-17). Необходима е предварителна регистрация



Предстои семинар на тема "Как български StartUp получи подкрепата на империята Virgin". Събитието ще се проведе на 26 август, от 13:00 ч., в СофтУни, зала Inspiration Lab (ул. "Тинтява" 15-17, етаж 2). Необходима е предварителна регистрация



За четвърта поредна година Центърът за предприемачество и обучения "Ринкър" организира конкурс, чрез който хора с предприемчиви идеи, могат да спечелят финансиране за своя бизнес. Всеки кандидат трябва да покаже как идеята му ще има положително въздействие в области като здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права. Конкурсът е отворен до 25 септември. Кандидатстването е онлайн през сайта на организацията. Повече информация за инициативата и условията й за кандидатстване може да откриете тук



Детският телевизионен канал Cartoon Network организира конкурс по влогърски умения за деца. Целта му е да стимулира деца на възраст между 6 и 16 г. да покажат уменията си в създаването на видео блогове. Конкурсът ще продължи от 31 юли до 19 септември. Децата ще участват в предизвикателства, които ще бъдат обявени на сайта на организацията



Престои инициативата "Запознайте се и програмирайте", която подкрепя различни събития в областта на програмирането и информационните технологии по време на Европейската седмица на програмирането, организирана от фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). За кандидатстване е нужно да се регистрирате и да подадете своята идея на сайта на ФРГИ



Списанието "Българска наука" организира конкурс на тема Fresh Video Photo, като част от проектите Fresh и "Нощ на учените 2017". Крайният срок за кандидатстване е 20 септември, като готовите материали изпращайте на адрес: admin@nauka.bg тук



Софтуерният университет организира подготвителния курс Programming Basics, който дава начални умения по програмиране. Курсът стартира на 9 септември и ще продължи 2 месеца, като занятията ще се провеждат всяка събота. Крайният срок за кандидатстване



Агенцията за дизайн на презентации 356labs ще е домакин на семинара "Истинско 3D в PowerPoint!".



Висшето училище по застраховане и финанси и Асоциацията на българските застрахователи организират конкурса "Млад застраховател". Той е насочен към млади специалисти с до 5 г. професионален опит в сферата на застраховането. Крайният срок за участие в конкурса е 17 септември. Пълният регламент и условията за участие са публикувани на сайтовете на организаторите - http://www.vuzf.bg/ http://www.abz.bg/



Фондация "Българска памет" организира конкурс за есе на тема "Моите идеи за модерно образование в онлайн епохата". Есетата се изпращат на имейл адрес: info@bgmf.eu. Крайният срок е 20 септември.



Българският дарителски форум предлага две стажантски позиции за студенти. Продължителността му може да бъде от 1 до 3 месеца. Стажът е неплатен. За да кандидатствате е нужно, да изпратите мотивационно писмо и автобиография на имейл адрес: irinatsvetkova@dfbulgaria.org . Крайният срок е 20 декември.