Стажове, стипендии, конкурси (28 август - 3 септември)

Консултантската компания EY ще наеме четирима нови стажанти сред завършилите програмата School of Finance and Accounting for Young Professionals . Участниците имат възможност да получат предложение за работа, ако кандидатстват за стипендии до 31 август или се регистрират директно до 9 септември. Програмата School of Finance and Accounting for Young Professionals е насочена към млади специалисти и предоставя ключови знания и умения за работа в големи финансово-счетоводни отдели, компании тип центрове за изнесени услуги и е подходяща за всички, които търсят професионално израстване или кариерна промяна. Повече информация за обучението може да откриете тук, а за стажантската програма тук .



Международната компания за електронни разплащания Paysafe предлага платен стаж за двама от кандидатите в новото издание на Училището по финанси и счетоводство на MDV и Капитал . При добро представяне след края на стажа двама души ще получат оферта за постоянен договор. Кандидатите трябва да изпратят CV и мотивационно писмо на английски език, както и диплома за завършено образование или академична справка на имейл адрес: . Селектираната група участници ще бъде поканена на тест за определяне на ниво на знания и умения на 9 септември в офиса на MDV Professional Education. Финалистите в първо класиране ще бъдат обявени до 23 септември. На второ класиране ще се проведе тест на 16 септември, а финалистите ще бъдат ясни до 30 септември. Крайният срок за кандидатстване е 31 август. Повече информация за стажантската програма и обучението можете да намерите