Стажове, стипендии, конкурси (11-17 септември)

На 22 и 23 ноември ще се проведе събитието Bulgaria Excel Days 2017 - Excel in Business - Data Analysis, PowerBI Solutions, VBA Best Practices, което е посветено на най-новите тенденции и практики в приложението на Microsoft Excel, VBA и PowerBI в бизнеса. Организатор на инициативата е ITraining - компания за професионални консултации, IT обучение и бизнес тренинг в сферата на Microsoft продуктите, информационните технологии и уеб маркетинга, а "Кариери" е медиен партньор.

Първият ден включва конферентна част, в която ще участват лектори от чужбина, всички носители на наградата Microsoft MVP за Excel като Хенк Влутман (Холандия), Гаспар Каменшек (Словения), Чарлс Уилямс (Великобритания), проф. Ерве Тирие (Франция), както и български експерти в сферата на Microsoft Excel и Data Platform. В рамките на втория ден ще се проведе майсторски клас на тема Get Power with Power Query & Transform your Data, воден от Кен Пълс, Microsoft MVP от Канада, който е един от най-големите световни експерти в областта на Excel, Power BI и Data Analysis.

Пълната програма на конференцията може да откриете тук. Билетите за събитието са пуснати в продажба, като до 30 септември има 30% отстъпка от цената на уъркшопа. Всички записани ще получат и 30% отстъпка за ниво или модул по избор от курсовете Business Essentials 2018 на Capital-MDV Business School.