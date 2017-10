Кариерен поглед в бъдещето

Искате ли да станете милионер? Тогава играйте компютърни игри. Само допреди няколко години подобен съвет би звучал доста нелепо. Но вече е факт - има млади хора, които успяват да печелят доста добре от хобито си. При това за него вече се говори и като за една от новите професии. Наскоро дори се появи и първият българин, милионер от играта DOTA 2 - Иван Бориславов Иванов. Той е само на 22 години, но благодарение на това, че заедно с отбора си стигна до финала на най-големия турнир за видеоигри The International, ще получи 2 млн. долара след данъчно облагане от общата им отборна награда в размер на 11 млн. долара. Прииска ли ви се вече да зарежете всичко и да се отдадете на компютърните игри?



Всъщност не е чак толкова лесно - дори и за подобна "кариера" са нужни отдаденост и определени умения. А и не е за всеки, най-малкото понеже не на всеки би му било интересно. Примерът обаче е важен, за да ви обърне внимание, че е хубаво да имате едно наум, защото в бъдеще професиите и начините, по които можете да изкарвате доходите си, могат да бъдат доста по-различни от "стандартните" в момента.



За да вземете информирано решение накъде да продължите, е добре да имате предвид някои от тенденциите, които засичат в момента специалистите по подбор или дори футуристите. Най-общо те са в две посоки - с появата на повече технологии ще се появяват и повече професии, свързани с тях, но и повече професии, за които все още роботите не могат да изместят хората и присъщите само на тях емоционалност и артистичност.



Данни, всичко е данни

Търсенето на кадри в сферата на IT индустрията ще продължава и през следващите години. Професии като програмисти, DevOps инженери, QA специалисти, IT архитекти и т.н. ще продължават да бъдат нужни. Наред с тях все по-често ще се говори за специалисти по виртуална или добавена реалност, за инженери, които да разбират от авиокосмически технологии, автомобилостроене, изкуствен интелект, машинно обучение...



И искаме или не, развитието на технологиите неминуемо ще е свързано и с нуждата от хора с по-добри математически умения. Причината за това е не само че за разработването на технологиите, които използваме, е нужна математическа и инженерна мисъл, но и поради факта, че за максимално ефективното им използване е важно да можем да обработваме данните, които ни предоставят. Специалистите, които се занимават с обработка на бази данни, ще са търсени във всеки сектор, категорични са експертите по подбор. Дори и в момента вече има недостиг на статистици, математици, актюери и анализатори, обработващи големи обеми данни. За нуждата от анализ на данни се говори не само в сферата на технологиите или финансите, но и в областта на маркетинга, който също става все по-дигитален. Дори и HR специалистите казват, че една от професиите с бъдеще в тяхната област е тази на HR Data Analysis експерта.



Наред с все по-голямата ни зависимост от технологиите и данните вече възниква и нуждата от това да сме достатъчно защитени в онлайн среда. Именно затова се появиха и професии като етични хакери, които тестват сигурността на компютърните системи или специалисти по киберпрестъпления или корпоративни злоупотреби.



Всичко за хората

И все пак не можем да избягаме от човешката си същност, така че дори и да не сте толкова добри в математиката или с технологиите, и за вас ще има място за реализация. Едва ли ще се измисли скоро робот или технология, която да замести напълно човека и неговата емоционалност. Затова и се изтъква, че ценните умения, които ще се търсят, са способностите ни да се изразяваме и да предаваме информация, да разказваме, т.е. да предаваме информацията по интересен начин, и дори да слушаме. Като резултат от тези тенденции вече се появиха професии като специалисти по социални мрежи, по изграждане и развитие на работодателска марка, посланици на брандове или "инфлуенсъри", които капитализират влиянието си сред хората. Има и странно звучащи длъжности като специалист "Щастие" (Happiness Officer), а в някои по-футуристични прогнози се заговори и за специалист "Слушане" (Chief Listening Officer), или човек, който да "изслушва" и да общува с клиентите на компанията в социалните мрежи.



Другата голяма група "човешки" професии ще са свързани с грижата за душата и тялото. Затова и нуждата от медицински специалисти не само ще се задържи, но и с оглед на увеличаването на продължителността на живота на хората и глобалното застаряване на населението - ще нарасне. Все още роботите и технологиите не могат да вършат някои специфични дейности на хирурзите, за които е нужно вземане на решения, например на кинезитерапевта или на медицинските сестри и хората, които полагат специализирани грижи за болни, възрастни, деца и т.н.



И ако все още не намирате професията си сред вече съществуващите или сред нововъзникващите, просто помислете с какво искате да се занимавате. В какво сте добри и кое е онова нещо, което показва вашата уникална добавена стойност. Може би сами ще измислите професията си, която ще ви кара да се чувствате на място. И това е част от бъдещето.



