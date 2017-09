Днес служителите очакват работодателят да ги поддържа конкурентоспособни

Теодор Панайотов е основател и управител на Coursedot - една от най-големите дигитални платформи за технологични курсове. Той има 10-годишен опит в индустрията на технологичните обучения първо като инструктор, а впоследствие и като мениджър "Бизнес развитие" за една от най-големите трейнинг компании в Европа. Панайотов е и един от най-младите CCSI инструктори (Certified Cisco Systems Instructor) и CCIE експерти (Cisco Certified Internetwork Expert) в Европа. През 2013 г. е приет в Global Solutions Program на Singularity University и, връщайки се в София, основава Singularity University Sofia Chapter. Той е и единственият сертифициран експерт по експоненциални организации у нас и главен директор "Информационни технологии" на Атлантическия клуб в България.



Панайотов ще бъде сред лекторите на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges по темата "Бъдещето на корпоративните обучения". Годишната конференция на "Капитал" и "Кариери" ще се проведе на 25 октомври в Sofia Event Center. Повече за програмата и лекторите на форума, сред които е HR гуруто Дейв Улрих, както и визионери от EY, IE Business School, ICAP Group и др., можете да научите в сайта, както и във Facebook страницата на събитието. Ранната продажба на билетите е до 30 септември. Официален хаштаг #HRfuture.

DevOps

(

, която сравнява абстрактни концепции в курсовете, които предлагаме, и препоръчва съвместими обучения, които не са в обучителна пътека, построена от човек. Има

- Голяма част от обученията са релевантни. "Бъдещето вече е тук, само че не е равномерно разпределено",

картата, която да води компаниите в един свят, в който единственото гарантирано нещо са промените. Част от големите производители на софтуер и хардуер имат такова съдържание, но не намира добър пазар тук.

Shadow IT

Tours of Duty –

не е лошо, но често води до сравняване на ябълки с круши. Големите компании използват няколко предпочитани доставчика, които от своя страна имат метод за ценообразуване

. В България, която е много чувствителен пазар към цената, сме имали случаи, в които водим обучение в затворена група при наш клиент, с инструктор, книги и лаборатории от Европа, на цена по-ниска от "предпочитаните" доставчици, включително и вътрешна академия. Надявам се скоро хората, които разпределят трейнинг бюджетите, да разберат, че т.нар. с

KPIs

Z-

- Разбира се, че са важни! Все пак човек не спира да се учи в момента, в който излезе от училище или университет. Светът се променя, излизат нови технологии. В момента теми като дигитална трансформация, преместване на услуги в облака, блокчейн,и много други са важни за редица компании. Успоредно с новите теми имаме вечни теми като мениджмънт на екипи, меки умения и т.н.- Наблюдаваме непрекъснато движение към дигитализация и оптимизация на цените. Наши партньори като Udemy, Skillsoft и Simplilearn предлагат огромно портфолио от дигитални обучения. Има известно обезличаване на самите трейнинг компании, особено в света на технологичните обучения, тъй като портфолиото, което предлагат, е в общи линии същото за всички. Все още обучението е и война за вниманието на служителите. Част от големите производители на софтуер усещат тенденциите и дигитализират и канибализират собствените си пазари за обучение, преди някой друг играч да ги е изместил.- В момента си партнираме с няколко компании, които имат работещи платформи за обучения във виртуална или аугментирана реалностVR/AR). Тези технологии са интересни и дори забавни, но не са приложими за всички ситуации. Например един от нашите партньори изгради обучения по сигурност на нефтени платформи във виртуална реалност и от това има реална полза. В други случаи обаче сме виждали просто забавни и не толкова полезни модели на обучение с VR/AR. Светът е заринат от учебно съдържание. Събирането и подреждането му е предизвикателство. В момента разработваме платформа за машинно учене (от англ. - machine learning)и интересни разработки в областта на изкуствения интелект, които биха могли да заместят или допълнят учебното съдържание и преподавателя, но засега са сложни и трудно скалируеми.- В България, както и в цяла Европа, наблюдаваме свиващи се бюджети за обучение. И тук, както навсякъде другаде, има глад за кадри. Бих казал, че няколко училища и частни академии в България произвеждат добри кадри сравнително бързо. Има една приказка, че няма безработни програмисти. Същото важи за мениджъри на проекти, IT специалисти, специалисти по информационна сигурност и много други. Дупката, която наблюдаваме, е растежът на хората в самите компании – именно затова ние работим само с бизнес клиенти. Странно е, но наблюдаваме липса на комуникация между трейнинг отделите на компаниите.казва Уилям Гибсън. За съжаление част от темите, които трябва да вълнуват компаниите тук, започват да ги вълнуват няколко години след подобни компании в Западна Европа или САЩ. Дигиталната трансформация е нещо, което засяга всеки бизнес в различна степен, с различни технологии. Липсва общият курикулум,- Има доста успешни примери – BlueKiwi на Atos, Slack, Facebook for Business, Google Apps, Office 365 и т.н. Има и доста неуспешни опити на големи компании да копират успешните проекти, корпоративни чатове, социални мрежи и инструменти за колаборация. Като цяло всеки ползва нещо и невинаги софтуерът, който е препоръчан от компанията, е този, който служителите използват. Често срещаме т.нар.– софтуер, който служителите ползват и не им е предоставен от компанията, което носи своите рискове.- От една страна, всеки е отговорен за собственото си бъдеще и подобно твърдение звучи много освобождаващо за компаниите. От друга, не съм съвсем съгласен. Току-що се върнах от САЩ, където имах срещи с редица от водещите инвестиционни фондове в сферата на образователните технологии (EdTech). Всички говорят за т.нар.това, че ние вършим една работа няколко години, а след това вършим друга в същата или в друга организация. Идеята, че човек ще работи на едно място цял живот, в повечето случаи е отживелица. Днес служителите очакват работодателят да ги поддържа конкурентоспособни за следващата им позиция.- Въпреки че се твърди обратното, за част от компаниите е важна основно цената на обучението. Само по себе си товаот типа "Вземи от потребителя колкото можеш му измъкнеш" (Charge the customer whatever you can get away with)тилове на учене (от англ. - Learning Styles) не работят. Бяха оборени преди няколко години, но все още различни "специалисти" и "консултанти" спекулират с тях.- Това е въпросът, на който повечето хора, отговарящи за трейнинг бюджети, не успяват да дадат директен отговор. Една от стандартните опции е методологията на Къркпатрик. Тя работи, но е сравнително бавен и скъп процес, който изисква участието на хора, интервюта, срещи и т.н. Все повече платформи за дигитално обучение следят абсолютно всяко действие на обучаващият се – къде е кликнал, колко пъти е гледал дадено съдържание и пр. Има постоянни микротестове, за да е ясно, че човекът го е разбрал. Разбира се, сертификациите остават валидни в част от случаите, но тежат все по-малко. Обикновено обученията се свързват с някакви(от англ. key performance indicators – ключови показатели за изпълнение – бел. ред.), които са важни за компанията и се следи тяхното подобрение след обучение.- Аз самият съм представител на поколението Y. Мисля, че едно от нещата, които научаваме по трудния начин, е, че светът не се върти около нас. Важно е всеки един млад човек (и дете) да се научи да мисли критично и да се научи да учи. Това е нещо, което масово липсва в подготовката, и много хора гледат на обучението като на необходимо зло. Предвид това, че много от технологиите се движат по закона на Мур – съотношението цена/производителност се удвоява на всеки 12 - 18 месеца, важно е да можем да отучваме стари догми и съдържание и да сме отворени към нови модели и теми. Голяма част от професиите, които децата ни (и Алфа-поколенията) ще работят, все още не са измислени.