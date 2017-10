Всеки трябва да ходи на работа, чувствайки се способен да бъде себе си

Фльор Ботуик изпълнява длъжността директор D&I (Director of Diversity and Inclusive Leadership) на EY за региона EMEIA (Европа, Близък изток, Индия и Африка), който включва 98 страни и 105 хил. души. Ролята й е свързана с разработване, управление и внедряване на интегрирана стратегия за разнообразие в организацията. Ботуик често участва в конференции и публикува статии и изследвания в тази област, а в последно време се фокусира върху глобалното популяризиране на въпроси от дневния ред на ЛГБТ хората (акроним от първите букви на думите лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър – бел. ред.).



Преди да се присъедини към EY, Фльор Ботуик работи 18 години в сектора на инвестиционното банкиране. През следващите 7 години е част от Lehman Brothers, където първоначално заема длъжността ръководител "Човешки ресурси" и отговаря за капиталовите пазари в Европа – фиксиран доход, акции и частни клиенти. През януари 2002 г. разработва Lehman стратегията за разнообразие за Европа.



