Лекторите на HR and The Future of Work: Management Challenges

Дейв Улрих преподава в Ross School of Business, Мичигански университет, и е съосновател на консултантската компания The RBL Group, която работи в областта на развитието на лидерството и човешките ресурси. Улрих е автор на редица книги и е бил определян като гуру #1 в областта на мениджмънта от списанието Business Week, избиран е и за един от най-иновативните и креативни лидери от сп. Fast Company и е наричан най-влиятелната личност в областта на човешките ресурси от HR Magazine. Влиза и в групата на великите бизнес мислители според глобалната класация на бизнес мислителите Thinkers50, а сп. Forbes го определя за част от топ 5-те световни бизнес коуча.



Дейв Улрих ще бъде сред лекторите на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges. Той ще изнесе лекция от час и половина за тенденциите в работата на HR професионалистите и ще даде практични примери и съвети как тя може да добавя стойност към бизнеса на организацията. Улрих ще отдели и половин час, в който ще дава отговори на всички въпроси както от залата, така и получени предварително. Ако искате да зададете въпрос към него, пишете ни на hrfuture@karieri.bg. Ексклузивно интервю с него можете да прочетете във в. "Капитал" този петък. Годишната конференция на "Капитал" и "Кариери" ще се проведе на 25 октомври в Sofia Event Center. Повече за програмата можете да научите в сайта или във Facebook страницата на събитието. Официалният хаштаг е #HRfuture.