Лекторите на HR and The Future of Work: Management Challenges

Невена Танева е мениджър "Човешки ресурси" на развойния център на SAP в България от април 2017 г. Тя отговаря за прилагането на глобалната стратегия за развитие на човешките ресурси на софтуерната компания в България. Също така работи за устойчивото развитие на работодателската марка на българския развоен център. Има повече от 14 години опит в областта на управлението на човешките ресурси. В продължение на четири години е била мениджър на екипа от бизнес партньори "Човешки ресурси" в ОББ. Осем години работи като старши консултант в компанията за подбор на кадри AIMS Human Capital. Завършила е магистърска степен по психология от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Танева ще участва в дискусионния панел "HR в IT сектора: Иновации, тенденции, практики" в рамките на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges. Блиц интервю с всички участници в HR панела можете да прочетете тук.



