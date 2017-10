Лекторите на HR and The Future of Work: Management Challenges

Емануела Кожушкова е директор People and Company Success в образователната организация "Телерик академия". Тя отговаря за всички стратегически програми и активности, които подпомагат както компаниите партньори при привличането на талант, така и курсистите в процеса на развитие на ключови личностни умения за успешна кариерна реализация.



Кожушкова притежава международен опит в сферата на подбора, изграждането и управлението на човешки капитал. Преди да стане част от екипа на академията, тя е била глобален мениджър "Управление и развитие на таланта" в Progress. На тази позиция разработва и прилага иновативни практики за управление и развитие на таланта. В допълнение интегрира новаторски подход, който проследява и подобрява представянето на служителите. През 2012 г. става част от екипа, отговарящ за таланта в "Телерик". След придобиването на компанията от Progress през 2014 г., под нейното ръководство се въвежда общ глобален подход за определяне на целите на служителите. Заемала е и различни позиции в Coca-Cola HBC и Американския университет в България. Завършила е магистратура по "Организационни науки" в Tilburg University в Холандия и бакалавърска степен по "Интегрирана когнитивна и социална психология" от Jacobs University в Германия.



Емануела Кожушкова ще участва в дискусионния панел "HR в IT сектора: Иновации, тенденции, практики" в рамките на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges. Блиц интервю с всички участници в HR панела можете да прочетете тук.



Годишната конференция на "Капитал" и "Кариери" ще се проведе на 25 октомври в Sofia Event Center. Повече за програмата и лекторите на форума, сред които са визионери от IE Business School, ICAP Group, EY и др., можете да научите в сайта или във Facebook страницата на събитието. Официалният хаштаг е #HRfuture.