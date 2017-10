Лекторите на HR and The Future of Work: Management Challenges

Мария Макулева е широкоспектърен HR специалист с повече от 6 години опит с работа в глобални, матрични HR организации в компании за високотехнологични и дигитални услуги. Тя е специалист в кариерното управление, придобиването и развитието на таланти, HR бизнес консултирането, организационното развитие и управлението на промените.

Макулева ще участва в дискусионния панел "HR в IT сектора: Иновации, тенденции, практики" в рамките на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges. Блиц интервю с всички участници в панела можете да прочетете тук.



