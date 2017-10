Различни заедно

В контрола на една жена е да се позиционира така, както иска да бъде възприета

Камелия Мончева, мениджър на екип "Мениджмънт на процеси,продукти и услуги" и председател на организацията "Жените на работа" в HPE



Чувствам ли се "различна"

Когато започвах работа в HP преди 9 години, на пазара в България нямаше толкова IT компании и беше рядкост и комплимент за човек, идващ от друга сфера, да започне в IT компания. От тази гледна точка аз се чувствах различна, защото нямах релевантен опит в тази област и HP беше страхотно предизвикателство за мене. Различна се почувствах, когато през първия ми ден мой колега ми връчи един лаптоп и ми каза "трябва да си го инсталираш и аз ще ти изпратя всички процеси на екипа по мейл". До момента бях работила само за български компании, в които имаше човек за всичко и общо взето нищо не правех сама. HPE ме научи на дисциплина и самостоятелност, за по-малко от месец разбрах, че всичко мога да направя сама и че за всичко в тази компания има разписан процес или инструкция – идеално подреден свят.



Как се възприема моята "различност" в компанията

За мое щастие имаше доста нови хора, които бяха започнали в екипа наскоро и се отзоваваха на моите въпроси. Повечето от тях имаха опит в други IT компании, но аз бях приета изключително добре. Като жена на ръководна позиция винаги са ми задавали въпроса приемана ли съм по различен начин от мъжете и винаги съм отговаряла, че HPE е мястото, на което се чувствам напълно равнопоставена с колегите ми от мъжки пол, заемащи същата позиция. Смятам също, че е напълно в контрола на една жена да се позиционира така, както иска да бъде възприета, т.е. ако искам да ме възприемат като равна на тях, са ми необходими първите 5 минути от всяка бизнес среща, за да се позиционирам по този начин.



Какво прави компанията за "различните"

Компанията инвестира страшно много усилия в тази посока. Имаме специална програма "Разнообразие и интеграция", която подпомага различията и насърчава приобщаването на различните служители (възраст; пол; раса; специални възможности и нужди) да се чувстват равноправни и част от едно цяло. Като част от тази програма компанията има различни служителски ресурсни групи, създадени, за да обединяват хора с еднакви интереси и едновременно с това да подпомагат служителите да разширяват своята мрежа от контакти, да придобият нови професионални умения и не на последно място да се забавляват. Пример за такава група е "Жените на Работа" (Women at Work), на която аз съм председател. Като част от управителния съвет аз и моите колежки осъществяваме много събития като обучения, семинари и различни срещи с високопоставени бизнес лидери, от които членовете на групата могат да се възползват. Освен това много често събитията, които тези групи организират, се отварят до всички служители и всеки може да се докосне до нещо ново и различно и да не се чувства изолиран.



Освен "Жените на работа" в София има и друга ресурна група - "Контактна мрежа на младите служители" (Young Employee Network). Добър пример за колаборация на служителските ресурсни групи е общата ни работа с тях. Двете групи са пример за това как HPE подпомага разнообразието между служителите и съм изключително щастлива, че и двете имат присъствие в България и работят заедно.