Служители на плажа

Представете си само - стягате багажа, мятате се на някакъв транспорт и запрашвате към планината или морето за уикенда. Там през деня се впускате във всевъзможни практически уъркшопи и занимания, а вечерта преминава в концерт с някои от любимите ви групи.

Точно в такова приключение попадат около 350 души това лято. Общото помежду им е, че всички те са служители на технологичната компания Siteground, която решава да подари на екипа си малко по-различен формат на фирмено събитие, като си направи собствен 3-дневен семинар под надслов Siteground Beach Fest. Мероприятието цели не само да подсили връзката, да ангажира и създаде приятни спомени у настоящите служители, голяма част от които работят в нея от самото й създаване през 2004 г., но и да покаже на потенциалните кандидати малко от вътрешнофирмената култура и философия на работа.

Направи си фестивал

Нестандартната идея се родила преди 3 години по време на събиране на колегите от софийския офис на фирмата в Пловдив. Задачата им била да измислят, опишат и презентират концепция за по-различно фирмено събитие – така, както те си го представят. В замяна ръководството на компанията обещава да реализира най-добрата идея. Целта на предизвикателството била да се избяга от типичните формати тип "банкет". "От 13 години организираме фирмените си събития предимно вътрешно и в един момент се бяхме изчерпали как можем да надскочим себе си", споделя Дима Петева, бранд мениджър в Siteground.

Така се сформирали няколко екипа, във всеки от които участвал по един представител от отдел. Имали няколко часа да се подготвят и да направят презентация. Жури им задавало разяснителни въпроси, но крайният победител бил избран чрез всеобщо гласуване. Одобрената идея била да се организира фирмен фестивал. Предложението включвало дневни уъркшопи, организирани от служители за служители на принципа "предаване на знание", а за вечерта била предвидена музикална програма. В нея щели да се изявяват както външни групи, така и колеги музиканти - компанията си има собствена банда с името Technical Issues, съставена от членове служители в отдела по техническа поддръжка. По този начин всеки щял да научи нещо полезно от колегите си, да изяви таланта си или да демонстрира хобито си, както и да се наслаждава или директно да свири пред публика музиката, която харесва.

Предизвикателства дебнат отвсякъде

Първото издание на тридневнoто събитие се случило през лятото на 2016 г. на поляна в близост до върха Мечи Чал в Родопите, а второто – през настоящия летен сезон на плаж в Шкорпиловци. От Siteground поели изцяло организацията и на двете издания, която отнела почти година и била доста сложна. Най-вече поради специфичното естество на дейност на компанията – SiteGround хоства над 800 хил. уебсайта на клиенти от цял свят на три езика – нямало как да се преустанови работа по време на фестивала и затова било нужно офисът изцяло да се пренесе на съответната локация. За тази цел няколко месеца преди началото на семинара започвало изграждането на инфраструктурата от кабели и трасета, а дни преди това технически екип минавал през всяка хотелска стая, за да се увери, че има интернет навсякъде за нуждите на работещите.

Основното предизвикателство идвало оттам, че трябвало да се намерят подходящи локации, които да поберат над 300 души, без шумът да пречи на туристите и на жителите в близките населени места. Освен това на събитието щели да присъстват гости и членове на екипа от цял свят и било необходимо да се координира и тяхното пътуване и престой.

Допълнително изпитание било и уточняването на музикалната програма. Външните групи трябвало да се подберат така, че да се харесат на възможно най-голям брой колеги. Първата година изборът паднал върху "Ъпсурт", а втората – върху босненската група "Дубиоза колектив". Последните първоначално подходили с известна доза скептицизъм заради строгата си антикорпоративна политика и традиционния си отказ да свирят на частни партита. Освен това имали специални изисквания за качеството на озвучаването и сцената, която в крайна сметка достигнала обща площ от 450 кв. м. и височина от 10 м.

И не на последно място, поради специфичното естество на дейност на компанията – Siteground хоства над 800 хил. уебсайта на клиенти от цял свят на три езика – нямало как да се преустанови работа по време на фестивала и затова било нужно офисът изцяло да се пренесе на съответната локация. За тази цел няколко месеца преди началото на семинара започвало изграждането на инфраструктурата от кабели и трасета, а дни преди това технически екип минавал през всяка хотелска стая, за да се увери, че има интернет навсякъде за нуждите на работещите.

Един (не толкова) работен уикенд на плажа

Със събитието на морския бряг организаторите имали намерение да вдигнат летвата от предходната година – не само различна локация, но и по-голяма сцена и по-наситена програма, така че да постигнат усещането за истински фестивал. Служителите били настанени в три хотела в непосредствена близост до събитието.

Съботният ден започнал с йога и фитнес на открито, следвани от същинската част в програмата, включваща практически и технически уъркшопи, лекции и презентации на теми, свързани с дейността на компанията и интересите на служителите й. Някои от заниманията били водени от външни обучители, а други, подобно на предходната година - от служители. В почивките се организирали и турнири по плажен волейбол, футбол, пясъчни фигури. Предвидени били и водни спортове като сърф, кайт, SUP, джетове и пр. Вечерта продължила с откриване на сцената – освен вътрешнофирмените Technical Issues и хедлайнърите "Дубиоза" се изявили и българските банди "Мерудия" и "Пеци and the band". Въпреки че компанията не можела да си позволи всички служители да почиват едновременно през цялото време, екипите на място, които работят с клиенти, били разпределени така, че всеки да може да присъства на оптимален брой занимания.