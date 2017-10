Текстът е част от специалното приложение HR & Management Innovations на "Капитал" и "Кариери".

"За нас е важно не само как об- щуваме с клиентите си, но и с нашите служители - настоящи или бъдещи", казва Свитлана Биелушкина, директор "Развитие на организацията и хората" в телекомуникационния оператор Telenor. Затова част от усилията на компанията са насочени към развитието не просто на търговската, а и на работодателската й марка. Един от любопитните проекти в тази посока е свързан с едногодишната стажантска програма Hub by Telenor, която стартира през миналата година. В края на август 2016 г. компанията пуска стандартна обява, че търси стажанти в сферата на дигиталния маркетинг и технологии. Но (приятна) изненада - интервюто се оказва в една от стаите със загадки на Dextrophobia, като за това кандидатите разбират чак при получаване на поканата за часа и мястото на срещата със специалистите по подбор на Telenor. Какво се случва? Кандидатствали са над 100 души, като поканените да "влязат в стаята" са разделе- ни на групи от по петима. Те заедно трябва да решат загадките в стаята, за да излязат. През цялото време обаче младежите са наблюдавани от представители на отдел "Човешки ресурси" и мениджърите, които търсят стажанти за проектите си. Те оценяват компетенциите им за комуникация, работа в екип и управление на стреса, като обръщат особено внимание на това как се постигат резултатите. На финала общо 10 младежи получават оферта за стаж. А една година по-късно 9 от тях вече са назначени, въпреки че първоначално от компанията са обявили, че след стажа ще задържат само двама души. "На практика това, което организирахме, е вариация на класическия център за оценка, с тази разлика, че е много по-забавен и адаптиран към интересите и нуждите на младите хора", казва Свитлана Биелушкина. Тя пояснява, че разходите по проекта за нестандартния подбор са били минимални - само за наема на стаята за игри за няколко дни. В същото време са успели да създадат положително преживяване на кандидатите и да подберат ефективно тези от тях, които биха паснали най-добре на компанията и на актуалните към онзи момент проекти. Че подходът е успешен, се доказва и от това, че тази година той има продължение. Крайният срок за кандидатстване в новата стажантска програма на компанията вече приключи и в момента тече първоначалния подбор по документи на над 160 кандидата. Новото е, че тази година стаята игра ще бъде самият офис на Telenor. Успешните кандидати ще имат възможност да го разгледат отвътре и да общуват с екипа, докато изпълняват новите мисии-игри. В момента от HR екипа на телекома обмислят варианти как да използват игровия подход и при подбор на големи групи служители или за позиции, за които приключенският елемент е важен.

Елате да поиграем - в стая със загадки или на настолни игри. Имаме и бира. А наградата за най-добрите е предложение за работа или стаж. Как ви звучи подобна оферта? Бихте ли отишли на такова "интервю"? С иновативния подход за подбор на таланти вече експериментират няколко компании, работещи в различни сектори, и практиката им до момента показва, че той се приема положително и дава резултати. От офертата, загатваща "преживяване", са привлечени немалко обещаващи кандидати; специалистите по подбор успяват много по-ефективно да оценят поведенческите им характеристики; и не на последно място - през цялото време и едните, и другите се забавляват. Има и щастлив край - точното съвпадение "работодател - служител". И странични ефекти - положителни асоциации с работодателската марка на компанията, по-силна ангажираност с нея и "реклама" чрез споделяне на приятното и нестандартно преживяване с приятели и познати.Какъв точно е подходът на компаниите? Какви усилия им отнема и как оценяват ефекта от тях? Защо вярват в този подход и биха ли продължили да го прилагат? Ето три практически примера, които можете да приемете просто като любопитни истории или като вдъхновение за вашата иновация в процеса на подбор.Да намериш опитни IT специалисти, които при това да паснат на фирмената култура, е едно от големите предизвикателства за специалистите по подбор в IT компаниите. При това HR-ите непрекъснато ги затрупват с оферти по какви ли не канали и да ги накараш да се заинтригуват точно от твоята, става още по-сложно. Но пък от дигиталната компания Despark измислят начин. През април Java Script разработчиците в 5 от водещите компании в страната получават по кашонче с 20 крафт бири. Кашонът пристига от името на компанията за стаи игри (escape rooms) Dextrophobia, като към него има и покана с триизмерен текст и специални очила, с които да бъде прочетен. Поканата провокира разработчиците да отидат в офиса на Despark и да се включат в събитие със стая игра и още крафт бира. Информация за събитието е разпространена и през Facebook и LinkedIn, но при доста тясна сегментация на таргет аудиторията - IT разработчици. Две седмици преди деня на събитието екипът на Dextrophobia превръща част от офис пространството на Despark в стая игра. Сюжетът в нея е такъв, че запознава играчите с ценностите на компанията и те трябва да разчитат на тях, за да излязат успешно. На изхода естествено ги чака бира, както и възможност за нетуъркинг с екипа на Despark и другите гости. Провокацията сработва. За събитието идват към 60 души, 40 преминават през стаята, 30 от гостите проявяват желание да работят за Despark, а HR екипът на компанията идентифицира сред тях 2-ма потенциални кандидати. "Доволни сме от резултата. Екипът на Despark се забавлява - и в подготовката, а и на самото събитие; натрупахме нови, полезни контакти със специалисти в IT сектора; а и безспорно инициативата помогна за работодателската марка на компанията - за това да ни свързват с иновативност, с определени ценности и култура на работа", разказва Саня Спасова, ръководител "Организационна култура" в Despark."Планът ни е да поиграем board games, да изпием по бира, да си поговорим за професионално развитие, за предизвикателствата по пътя в търсенето на ново работно място и да бъдем полезни с някой и друг съвет." Това е част от описанието във Facebook поканата за предстоящото събитие на консултантската компания за подбор и кариерно развитие UpSkill. То ще се проведе на 19 ноември в един от столичните барове за настолни игри. Продължителността му е от 11 до 17 ч., като очакванията на организаторите са в рамките на деня да имат към стотина посетители.Стандартните канали за намиране на специалисти като сайтове за обяви, LinkedIn, съобщения в социалните мрежи отдавна не са основният начин за достигане до точните кандидати, особено ако става въпрос за IT специалисти, смятат от UpSkill. От друга страна, те, а и не само, обичат настолни, а и всякакъв друг тип игри и игровизация. Затова и от компанията стигат до идеята, че могат да намират подходящи кандидати, като им осигуряват преживяване, а и добавена стойност под формата на безплатна кариерна консултация. Всъщност това не е първият иновативен проект на UpSkill в подобен дух. От компанията редовно организират и срещи в офиса си за до 15 души, на които в рамките на два часа участниците получават безплатни обучения и съвети, които да им помогнат както в кандидатстването за работа, така и за кариерното им развитие. "На тези обучителни срещи, както и по време на предстоящото събитие с настолните игри, имаме възможност да опознаем хората и техните личностни особености. Така не се налага да ги интервюираме по стандартния начин и много по-обективно да преценим дали конкретният човек е подходящ или не за дадена позиция", коментира Вяра Лазарова, управляващ директор на UpSkill.Всъщност екипът кани всички на събитието с настолните игри - от хора, които си търсят работа, до HR колеги, които се занимават с човешки ресурси. И причината е, че на събитието не само ще се опитват да помогнат на търсещите работа или кариерен съвет, но искат да има и двустранна комуникация - да разкажат повече за нещата, с които се занимават специалистите по подбор и да получат обратна връзка какво могат да подобрят в работата си, както и да развенчаят някои от митовете, понякога и негативни, за работещите в сектора.