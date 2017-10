Прозрачността е ключова в управлението на бизнес промените

През последните три години дейността на технологичната компания HP премина през редица трансформации - разделяния и сливания с други бизнеси - които доведоха до създаването на четири отделни и независими компании: HP Inc (обхваща бизнеса с производство на персонални компютри и принтери), Hewlett Packard Enterprise (обхваща бизнеса с операциите със софтуер, сървърни и мрежови системи и хардуер за съхранение на данни), DXC (резултат от сливането на част от технологичните услуги на HP с Computer Sciences Corp., CSC), Micro Focus (резултат от сливането на част от бизнеса на HP с Micro Focus). От HR гледна точка това означава много работа по управление на промените - цялостно управление на проекта, прехвърляне на служители, комуникиране на промените, създаване на сигурна и стабилна работна среда, ангажираност, прехвърляне на знания и т.н. За българския пазар трансформациите са важни, тъй като HP е и най-големият работодател в технологичната индустрия с над 4300 служители. Как са протекли промените на местно ниво и какви уроци можете да вземете от опита на HP разказва Зорница Янкова, директор "Човешки ресурси" в "HPE България". Тя беше сред участниците на конференцията HR and the Future of Work, организирана от "Капитал" и "Кариери". Акцентите от най-важното по време на събитието четете в новия брой на "Капитал" на 3 ноември.