Стажове, стипендии, конкурси (26 февруари - 4 март)

BMW Group търси стажант, който да помага в административната дейност на автомобилната компания. Кандидатства се с актуално CV на recruiting-cs@bmwgroup.com до 27 февруари 2018 г. Повече информация може на откриете на Karieri.bg.



TELUS International търси социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда, които да финансира. Повече информация за инициативата може да намерите на страницата на TELUS.



Фондация "Димитър Цонев" организира конкурс за студенти до 24-годишна възраст по журналистика – бакалавърска степен. Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2018 г., а повече информация може да откриете тук.



Информационен център по растителна биотехнология на агробиоинститут (ИЦРБА) в София организира национален конкурс за есе на тема "Растенията на утрешния ден". Крайният срок за изпращане на есетата е 20 април 2018 г. на pbic@abi.bg. Подробности за конкурса може да намерите тук.



Фондация "Св. Климент Охридски" обявява Дванадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. Произведенията трябва да бъдат изпратени на deri@admin.uni-sofia.bg до 30 април 2018 г.



Агенцията по заетостта стартира проект "Работа" за близо 9 700 безработни и неактивни лица. Приемът на документи ще продължи до 9 март 2018 г., а заявки за участие могат да бъдат подавани в бюрата по труда в страната или чрез електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Подробна информация за проекта може да намерите тук.



Националната камара за мода на България (НКМБ) организира на всяка 16-та дата от месеца информационни сесии за кариера в сферата на модата и дизайна. Градовете и точните дати на сесиите, както и повече информация може да откриете на страницата на НКМБ.

СтажовеИзискванията към кандидатите са да владеят английски език, да са добри в работата с Excel, да имат желание за развитие и поглед към детайлите. Стажантската програма е платена и ще продължи 6 месеца на пълен работен ден. При добро представяне може да бъде предложен постоянен трудов договор. Кандидатите трябва да изпратят CV на office@bigga-bg.com до 14 март 2018 г. Детайли за стажа може да намерите на Karieri.bg Кандидатите трябва да имат интерес към консултантските услуги. Не е нужно да говорят български, но владеенето на английски език е задължително. Стажантската програма продължава един университетски семестър (октомври – януари; март – юни) и е неплатена. За кандидатстване трябва да се попълни формуляр в сайта на компанията , а крайният срок е 3 май 2018 г. Повече информация може да откриете на Karieri.bg СтипендииСтипендиите покриват до 50% от таксата за обучителната програма. Крайният срок за кандидатстване е 1 март. Академия за социални предприемачи е насочена към хора, които искат да стартират своя социална инициатива и да я направят финансово устойчива, но имат нужда от знания, практически умения и контакти. Програмата предлага практически обучителни сесии, основани на международни методологии и бизнес инструменти на Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank) и Strategyzer, ръководени от обучители на Reach for Change и The Business Institute. Участниците ще имат възможност за екипна работа по практически учебни казуси в сферата на социалното предприемачество. Като част от програмата се предвижда и споделяне на опит и менторство от доказани професионалисти от социалния и бизнес сектор, както и лекции на успешни практици в сферата на социалното предприемачество. Планирани са и нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, ментори, партньори и лектори. Обученията ще се проведат в три уикенда между 30 март и 22 април в София. Повече информация за Академията за социални предприемачи може да намерите на сайта на обучителната програма Програмата е предназначена за журналисти и фотожурналисти от печатни, електронни и онлайн медии. Кандидатите трябва да могат да осъществяват деветседмично пътуване в САЩ между август и октомври 2018 г., както и да са български граждани с постоянно местожителство в България. Стипендиантът ще стане част от група от 10 журналисти, работещи в медии от различни краища на света. Стипендията осигурява потапяне в политиката, бизнеса, културата на управление, медиите и журналистическата етика на САЩ чрез поредица от обучения, пътувания и интервюта. Кандидатите трябва да попълнят формуляр в страницата на WPI , както и да предоставят 2 есета, вече публикувани или излъчени материали, сертификати за награди и други стипендии и три препоръки. Стипендията покрива разходите за пътуване, настаняване и дневни. Документи за кандидатстване се приемат до 16 март 2018 г., а името на избрания стипендиант ще бъде обявено в началото на май. Допълнителна информация може да откриете тук КонкурсиСъстезанието има за цел да се създаде продукт с отворен код, лесно достъпен за всички, който да предупреждава шофьорите за опасни ситуации на пътя. Хекатонът ще се проведе в три етапа. Всеки, който има желание да се включи, може да направи това до 15 март, като изпрати кратко описание на своя проект в сайта на организацията . На 19 март ще станат ясни имената на одобрените участници. Реалното разработване на предложените решения ще се състои на 28 март в технологичния център на компанията в София. По време на работата участниците ще реализират софтуерните си идеи върху хардуер, предоставен от Visteon. На 29 март ще бъде излъчен победител в състезанието, който заедно с инженерите от компанията ще представи своето решение. Подробности за хекатона може да откриете тук В него могат да участват всички ученици и студенти в България, както и българи, обучаващи се в чужбина. За студентите темата е "Световната задлъжнялост – последици и перспективи", а за учениците – "Дигиталното образование – алтернатива на традиционното". Обемът на есетата трябва да е до 5 страници. Текстовете трябва да бъдат пратени на essays_finance@ue-varna.bg до 31 март 2018 г., а победителите ще бъдат обявени през месец април. Есетата ще бъдат оценявани от жури, а освен грамота и парична награда, победителите ще бъдат наградени от медийните партньори на инициативата "Капитал" и "Кариери". Най-добрите трима в студентския и в ученическия конкурс ще получат годишен дигитален абонамент за в. "Капитал", а от "Кариери" - кариерни гидове за професионално развитие. Техните есета ще бъдат публикувани и в онлайн изданията на "Капитал" и "Кариери".Въпросите, чиито отговори търси конкурсът, са кое мотивира младите хора да отидат да живеят на село, устойчива ли е тази тенденция и ще доведе ли тя до съживяване на изостаналите региони. Конкурсът е насочен към младите хора, но възрастови ограничения няма. Обемът на материала трябва да е до 6000 знака, включително интервалите. Есето, заедно с кратко представяне (или CV) на автора, може да бъдат изпращани на имейл ese@economedia.bg , а крайният срок е 6 март 2018 г. За есетата, класирали се на първите три позиции има награди, съответно от по 1000 лв., 500 лв. и две нощувки в къща за гости "Еко Арт".ОбученияОбразователните уроци, които ще се провеждат в сградата на университета, започват на 22 февруари и ще продължат до края на април. Целта им е да дадат възможност на учениците да се запознаят още на гимназиален етап с важни елементи от финансовата сфера и по този начин да бъдат добре информирани, а едновременно с това да преценят дали искат да се развиват в тази сфера. Занятия ще се проведат на 1 и 8 март, 29 мар, както и на 12 и 19 април. Всеки желаещ да присъства може да се регистрира на marketing.@vuzf.bg . Повече информация може да намерите на страницата на инициативата В рамките на RAN студентите ще имат възможност да разгледат съвременни теории и анализи на икономистите за икономическия растеж и развитие. Участниците ще работят по казуси в областта на икономическото развитие и ще правят собствени проекти с практическа насока. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят на имейл: info@economicstrategy.org автобиография, кратка академична справка с изучаваните предмети и оценките по тях и есе до 350 думи на тема: What are your career aspirations? How will the Center’s program in economic development help you achieve them?. Списъкът с допуснатите участници за курса RAN ще бъде обявен на 4 март. Повече за Харвардските курсове може да намерите на официалната страница на инициативата СъбитияСъбитието, което се организира като част от образователната програма "Дай старт на успеха", ще се проведе на 6 март от 18 часа в София Тех Парк, сграда "Инкубатор", зала JA Startup Hambar. Всеки желаещ може да се регистрира безплатно, като попълни формуляр за участие до 28 февруари 2018 г. Повече информация вижте на страницата на събитието Участници от целия регион ще имат възможност да обсъдят blockchain технологията и други интересни ICO проекти. Те същото така ще научат за новата Blockchain EMBA program и за Certified Blockchain program за разработчици. На събитието ще присъстват много експерти и ентусиасти от региона. Участниците ще имат възможност да обменят опит и идеи. Събитието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация . Детайли за Blokchain Adria Meetup може да откриете на официалната страница Събитието представлява мотивационна конференция, която популяризира идеи и каузи с положително значение за българското общество. Форумът дава и възможност за изява на хора, които искат да бъдат вдъхновители и да намират последователи. Желаещите да посетят форум "Ключ" безплатно могат да се регистрират на сайта на събитието . Повече информация може да намерите тук