Стажове, стипендии, конкурси (5 -11 март)

Фондация Reach for Change организира Академия за социални предприемачи. Това е третото издание на обучителната програма, която е насочена към хора, които искат да стартират своя социална инициатива и да я направят финансово устойчива, но имат нужда от знания, практически умения и контакти. Програмата предлага практически обучителни сесии, основани на международни методологии и бизнес инструменти на Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank) и Strategyzer, ръководени от обучители на Reach for Change и The Business Institute. Участниците ще имат възможност за екипна работа по практически учебни казуси в сферата на социалното предприемачество. Като част от обучителната програма се предвижда и споделяне на опит и менторство от доказани професионалисти от социалния и бизнес сектор, както и лекции на успешни практици в сферата на социалното предприемачество. Предвиждат се и нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участници, ментори, партньори и лектори. Обученията ще се проведат в три уикенда между 30 март и 22 април в София. Таксата е 480 лв., а крайният срок за кандидатстване е 15 март. Повече информация за Академията за социални предприемачи можете да намерите на сайта на обучителната програма.