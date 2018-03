Стажове, стипендии, конкурси (12-18 март)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg в началото на всяка седмица ви представяме обзор на различни възможности за кариерно развитие. В нея можете да намерите най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си.



Още предложения за стажове търсете в специализираната секция за стажантски програми на karieri.bg.

Рекламна агенция Saatchi & Saatchi, Университетът по финанси, бизнес и предприемачество (ВУЗФ) и "Кариери" обявяват конкурс на тема "Идеи с бъдеще". Авторите на трите най-интересни и вдъхновяващи идеи ще получат стипендии за обучение в магистърската програма "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт" на Saatchi & Saatchi и ВУЗФ, всяка от които покрива 50% от таксата за обучение. Допълнително всеки победител ще получи и едногодишна менторска програма за реализация на идеята си. Идеите, с които може да се участва, могат да бъдат бизнес или социални идеи, важното е кандидатите ясно да покажат какъв реален човешки проблем разрешава. Разработките се изпращат във формат по желание (от презентация през интерактивно видео до изпращане на реален проект) на имейл: saatchi@vuzf.bg или по пощата на адрес: София, бул. България 118, ет. 1, Saatchi & Saatchi. Крайният срок за кандидатстване е 31 март. Победителите ще бъдат уведомени лично до 10 април 2018 г., а имената им ще бъдат обявени официално на сайта страницата на Karieri.bg.

Клуб "Финанси" към Икономически университет – Варна организира Пети национален конкурс за есе на икономическа тема. В него могат да участват всички ученици и студенти в България, както и българи, обучаващи се в чужбина. За студентите темата е "Световната задлъжнялост – последици и перспективи", а за учениците – "Дигиталното образование – алтернатива на традиционното". Обемът на есетата трябва да е до 5 страници. Текстовете трябва да бъдат пратени на essays_finance@ue-varna.bg до 31 март 2018 г., а победителите ще бъдат обявени през месец април. Есетата ще бъдат оценявани от жури, а освен грамота и парична награда победителите ще бъдат наградени от медийните партньори на инициативата "Капитал" и "Кариери". Най-добрите трима в студентския и в ученическия конкурс ще получат годишен дигитален абонамент за в. "Капитал", а от "Кариери" - кариерни гидове за професионално развитие. Техните есета ще бъдат публикувани и в онлайн изданията на "Капитал" и "Кариери".

"Дневник" търси за екипа си помощник-редактор. Той трябва да е в състояние да прецени и провери идващата от различни източници информация, след което да я поднесе бързо и грамотно, да има базови понятия за политиката, здравеопазването и социалната сфера в България. Освен това трябва да познава добре информационните сайтове и агенции и да е в състояние да отсява новините в телевизионните интервюта на политиците, както и да пише с умение и удоволствие. Изискванията към кандидатите са да могат да създадат или редактират текст до ясно и кратко съдържание, да имат поне една година опит в печатна или електронна медия и да знаят добре английски език. За кандидатстване изпратете CV и мотивационно писмо на karieri@dnevnik.bg до 21 март 2018 г. Детайли за обявената позиция може да откриете на страницата на Dnevnik.

Фондация Reach for Change България организира Академия за социални предприемачи. Това е третото издание на обучителната програма, насочена към хора, които искат да развият своя социална инициатива и да я направят финансово устойчива, но имат нужда от знания, практически умения и контакти. Обученията ще се проведат в три уикенда между 30 март и 22 април в София. Пълната такса за участие в третото издание на Академията е 480 лева, а крайният срок за кандидатстване за Академията е 15 март. С финансовата подкрепа на ING Bank, клон България, 30-те най-добри кандидати ще получат стипендия от 50% и ще следва да заплатят такса от 240 лева. Академията адаптира в по-интензивен и кратък формат доказаната международна методология за подкрепа на социални предприемачи на Reach for Changе. Програмата включва три практически модула посветени на: Планиране и измерване на социална промяна; Бизнес моделиране; Презентационни умения и привличане на подкрепа. Техни фасилитатори ще бъдат трима от най-опитните обучители и практици у нас: Юрий Вълковски от Reach for Change България, Цветелина Тенева от The Business Institute и проф. д-р Десислава Бошнакова. Участниците в Академията ще работят в екипи по практически учебни казуси в сферата на социалното предприемачество, а водещи професионалисти от социалния и бизнес сектор ще се включат като ментори в Академията, за да дават насоки и съвети на екипите. Всеки модул в Академията ще започва с лекция на опитни практици в сферата на социалното предприемачество от България, Австрия и Хърватия. Повече информация за Академията за социални предприемачи, можете да намерите на сайта на обучителната програма.

На 23 март от 9:30 до 17:00 ч. ще се проведе Career Speed Dating за говорещи немски или френски, а на 29 март – за кандидати, търсещи работа в сферата на финансите.

Bulgaria Development Holdings Limited (BDHL) търси стажант-мениджър. За кандидатстване трябва да се изпрати CV и снимка на recruitment@bdh-bg.com. Повече информация може да намерите на Karieri.bg.



"Майко Мила!" заедно с The Business Institute дават стипендия за обучение по алтернативна МВА програма в контекста на реална бизнес среда в България. Подробности за програмата по аМВА и пълните условия за кандидатстване може да откриете тук и тук.



Български център за нестопанско право (БЦНП) организира творчески конкурс за артисти-активисти "Граждански будилник". Подробности може да откриете на страницата на БЦНП.



Стартира приемът на кандидатури за PowerUP! на InnoEnergy – четвъртото издание на най-голямото състезание за стартъпи в сектора на чистата енергия в Централна Европа. За участие в състезанието трябва да се представи прототип на продукта, отбор, след което е нужно да се попълни формуляр, а крайният срок е 15 април.



Списание "Българска наука" обявява конкурс "Обясни науката" за научнопопулярна статия. Участниците трябва да изпращат своите статии на admin@nauka.bg, а крайният срок за участие е 15 април 2018 г. Повече информация за конкурса може да откриете на страницата на списание "Българска наука".



356labs организира "Facebook Live: Вие питате, ние отговаряме!" на 13 март от 19:30 часа. Лектор ще бъде основателят на 356labs Боби Христов. Участието е безплатно и не изисква регистрация.