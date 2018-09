Ничия кариера не е по-голяма от човека, който я създава

В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази седмица на гости в рубриката е Елица Костова, основател на Edu Compass. Тя е и сред 11-те финалисти в тазгодишното издание на конкурса за млади бизнес лидери Next Generation, организиран от "Капитал" и "Кариери".



Елица Костова е от онези хора, които не могат да стоят на едно място, или както тя се изразява: "Аз не съм човек и само работя". Няколко години е учител в Англо-Американското училище в София, където намира призванието си - кариерно и личностно развитие, а след това преминава през различни компании и проекти, "лутайки се" между различни кариерни възможности, докато най-накрая не решава да даде началото на собствени проекти в областта на образованието.



Повече за мисията и професионалния й път може да прочетете тук, а по-долу може да разберете кои са заниманията й извън работното място и как любовта към пътешествията ръководи живота й.

В момента се намирам в... периметъра на Империята ми.

Като малък исках... да стана Батман.

В училище бях...странна, много странна.

Моята първа работа беше... на 13 години – давах уроци по английски. На 13!!!

От нея научих, че...мога да вдъхновявам хората да учат дори и да не искат.

Определям себе си като... визионер, лидер, game changer (променящ правилата - бел. ред.).

Моята суперсила е... да помагам на хората да се трансформират в най-добрата версия на себе си.

А талантът, който бих искал да имам, е... да смятам без калкулатор.

През последните години се занимавам с... това да строя империята си, доста успешно.

Кариерата ми прилича на... епичен филм с много магия в него.

С мен се работи... много трудно, но си струва.

Обичам работата си, защото е... мое призвание, творчество, вдъхновение и начин да бъда безсмъртна.

В свободното си време... какво е това? Шегувам се, пътувам по два пъти на месец, фитнес и танци.

Радвам се, когато... видя просълзени от благодарност младежи на курсовете ни.

Ядосвам се, когато... някой си мисли, че съм му длъжна, без е дал нищо.

Качеството, което най-много харесвам в себе си, е... уау, много са. Ако е едно – глобалното мислене.

А това, което не харесвам... мисля, че имам коремче. Забравям много, често правя срещи по едно и също време или като съм в чужбина.

Качеството, което най-много ценя у другите, е... искреността.

А това, което не харесвам, е... мързелът.

Принципът (или мотото), което неотменно прилагам в работата си, е... брутална дисциплина, мислене извън кутията и непоколебима увереност.

Ако можех да се върна назад, бих... работила сама само с подизпълнители в началото.

Трите места, без които не мога, са... Куба, Париж, Барселона.

Трите неща, без които не мога, са... вино, шоколад, танци.

Най-голямата жертва, която съм правила заради работата си, е... много са, но всички си струват.

Мечтая да... създам 10 училища до края на дните си.

Колегата (или шефът), когото никога няма да забравя, е... бивш военен от американската авиация, много голям човек – Джейм Лехи.

Възхищавам се на... всички младежи и възрастни, които решават да работят с мен.

Любимият проект, по който съм работил, е... Scale up Your Career – излиза септември.

Последната книга, която прочетох, е... The fourth way in Education – leading educational change and improvement.

А трите книги, без които не мога, са... Cyber Psychology, Blue ocean strategy, Mastery.

Нещото, с което не съм успяла да се справя досега, е... използването на доста пряк език, като се ядосам.

Уча се от... децата, книгите, екипа си.

Ако утре се събудя, изгубила всичко освен 500 лв. в сметката си, бих... ги инвестирала в обучение.

Първото нещо, което правя, когато се събудя, е... медитация.

А последното нещо, преди да си легна - ... благодарност.

Ако можех да направя света съвършен, бих въвела... изучаване на Тантра от осми клас.

Ако можех да взема само едно нещо на пустинен остров, то би било... тефтер с химикалка.

Моята най-голяма екстравагантност е... понякога се обличам доста екстравагантно.

Вярвам в... гения и доброто във всеки човек.

Не вярвам в... хора, постигнали успех с връзки.

Успехът е... реализирана мечта.

Моята кауза е... да трансформирам образованието и да помогна на над 1 млн. младежи да открият и изживеят призванието си.

Проблемът, който се опитвам да разреша в момента, е... създаване на съзнанието за нуждата от кариерно ориентиране и образование, фокусирано върху разгръщане на потенциала на децата и овластяването им да бъдат активни.

Ако трябва да обясня на един марсианец с какво се занимавам - ... опитвам се да направя така, че хората на Земята да не я унищожат и да не искат да я унищожат.

Искам да променя... образователната система в България.

В България може да се прави кариера, защото... има много талантливи хора.

А най-голямото удовлетворение - ...да получавам благодарности от клиенти и участници в обученията ни.

Обичам да работя с хора, които... не са мързеливи и не са комплексирани.

Ако можех да бъда някоя известна личност от миналото, бих била... Клеопатра.

Моята представа за идеалната работа е... моята работа.

Моята представа за идеалния офис е... петзвездно споделено пространство с много красив интериор.

Когато някой от екипа ми направи грешка... искам да го убия, шегувам се. Правим план за подобрение.

Ако можех да сменя професията си - ... за нищо на света не бих!

Плановете ми за бъдещето са....да достигна до 1000 младежа, 10 училища, 100 организации и 1000 възрастни с екип от 20 души (измеримо).

... о, ужас. Не знаех защо съм там и не исках да продължа, а те ме искаха. Трудно отказах.... екипът.