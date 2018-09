Стажове, стипендии, конкурси (3 - 9 септември)

Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица:

Повече информация за тях можете да намерите тук.



"Вистеон" стартира своята ежегодна "Инженерна академия". Желаещите може да подадат своето CV на bgcareer@visteon.com до 7 септември. Повече информация може да намерите тук.



Dev.bg организира на 4 септември от 19:30 часа Internet of Things: The Internet of Fails. Събитието ще се проведе в Work & Share Coworking Space на ул. "Тинтява" 15-17. Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация. Повече вижте тук.



"Дни на кариерата" и JobTiger организират "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и аутсорсинг 2018 – София". Повече може да откриете на страницата на събитието.



Техническият университет - София и център "Кариера и възпитаници (алумни)" организират традиционното изложение на компании - "Дни на кариерата". Повече информация за изложението и условията за участие за работодатели може да получите, като пишете на career@tu-sofia.bg или тук.



SAP Labs България в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" организират стипендиантската програма "Study IT First". Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени формуляр и декларации на konkurs@wcif-bg.org в срок до 10 октомври 2018 г. Документите за кандидатстване са достъпни от тук. Повече информация може да намерите тук.



Фондация BCause в партньорство с Фондация "Сирак" обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма "Готови за успех" за учебната 2018-2019 година. Крайният срок за кандидатстване е 10 октомври 2018 г. Подробна информация и формуляри ще намерите в сайта на фондация BCause.