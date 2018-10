Стажове, стипендии, конкурси (1-7 октомври)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg в началото на всяка седмица ви представяме обзор на различни възможности за кариерно развитие. В нея можете да намерите най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си.



Ако и вашата компания предлага подобни възможности, изпратете ни повече информация на karieri@karieri.bg.

Лондонското училище по PR започва нов курс на тема "PR и мениджмънт на репутацията". Фокус на обучението е как PR еволюира в холистичен бизнес подход, който се дефинира с термина "мениджмънт на репутацията". Акцентът е поставен върху това как комуникациите на организацията и марката да бъдат разработени така, че да се постигне устойчив подход, отговарящ на ценностите и стратегията на компанията . Курсът е подходящ за професионалисти в сферата на PR и корпоративните комуникации; маркетинг и бранд специалисти; мениджъри в областта на HR, вътрешни комуникатори и собственици на малък и среден бизнес. Обучението ще се проведе от 9 октомври 2018 г. до 25 февруари 2019 г. За повече информация посетете уебсайта на London School of PR – Bulgaria: www.lspr.bg или пишете на имейл info@lspr.bg

Под надслов "Вдъхнови бъдещето" "Джуниър Ачийвмънт България" отвори регистрацията за организации-домакини в 17-то издание на "Мениджър за един ден". Инициативата, на която "Кариери" е медиен партньор, ще се проведе на 30 октомври (вторник) в цялата страна. "Мениджър за един ден" дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 г. Форматът предвижда утвърдени лидери и професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот, както и представители на държавата и институциите да дадат възможност на младежите да се запознаят с настоящето и бъдещето на професията на своя титуляр в рамките на един ден. Ежегодно около 400 организации-домакини отварят вратите си за общо 1000 стажанти, а за обявените позиции в "Мениджър за един ден" кандидатстват над 2500 млади хора. Компаниите и организациите-домакини могат да обявят своите свободни позиции от 5 септември до 5 октомври 2018 г., а учениците и студентите да кандидатстват за обявените позиции между 25 септември и 15 октомври 2018 г. И домакини, и участници се регистрират на платформата на инициативата "Мениджър за един ден". В рамките на програмата тази година "Джуниър Ачийвмънт България" организира и четвъртото издание на Младежкия кариерен форум "Професиите на бъдещето", където водещи специалисти и вдъхновяващи презентатори ще говорят с младежите на теми свързани с дигитализацията на професиите. Участието на ученици и студенти в събитието е безплатно, необходима е предварителна регистрация.

Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица:

Повече информация за тях можете да намерите тук.



ScaleFocus обяви старт на стажантската си програма ScaleCamp. Приемът стартира на 1 октомври, а обучението на 4 ноември. Повече може да научите на сайта на компанията.



"Заедно в час" започна набирането на участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, които ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната. Подробните изисквания и информация за процеса на подбор може да откриете тук.



Фондация "Кроношпан" отпуска стипендия за българските зрелостници, които завършват гимназия през 2019 г., за 4-годишно обучение за бакалавърска степен в университета за предприемачи – "Бабсън Колидж" в Бостън. Повече информация може да откриете тук.



На 19 октомври стартира 19-то издание на Международния конкурс по програмиране CodeIT, който "Мусала Софт" организира. На сайта на CodeIT може да намерите повече информация относно правилата и начините за кандидатстване в конкурса.



Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 9 ноември. Повече за конкурса и изискванията може да откриете тук.



За единадесета юбилейна година се организира курсът по икономическо развитие Microeconomics of Competitiveness (MOC) част от т.нар. "Харвардски курсове". Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври. Повече информация можете да намерите на сайта на обученията.



"Телерик академия" обявява старт на приема за професионалната 6-месечна програма с фокус върху Java, която ще стартира на 19 ноември. Крайният срок за записване е 12 октомври. Повече информация може да намерите на страницата на "Телерик Академия".

СтажовеПо време на стажовете кандидатите ще участват в изпълнението на комуникационния план на организацията, създаването на съдържание на външни комуникационни канали, включително уеб сайтове и социални постове, привличане на дарения и средства от компании и др. Те ще трябва да проучват и събират маркетингови данни, след което да ги анализират, а освен това ще трябва да помагат при организацията на различни вътрешни и външни събития. Стажантските програми са подходящи за хора, които са на 29 години или по-млади, завършили университетска степен по икономика, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, бизнес администрация или подобни. Уменията за работа с Facebook Ads Manger, Google Analytics, Google Adwords и Google Tag Manager ще се счита за плюс. Кандидатства се със CV и мотивационно писмо, написани на английски език, а документите трябва да изпратите на tspetrushinova@wwfdcp.bg до 7 октомври. За повече информация относно стажовете може да видите тук Стажантът ще планира и модерира онлайн комуникационни кампании заедно с другите членове на екипа, ще създава ангажиращо онлайн съдържание – поддръжка на уеб страницата на "Образование без раници", на блога, на страниците в социалните мрежи (Facebook, Viber community, Instagram), ще подготвя информационни бюлетини, а при интерес може да подкрепя и другидейности. Изискванията към кандидата са да има познания в сферата на стратегическите комуникации, връзките с обществеността, рекламата и управлението на проекти, да има интерес в сферата на образованието и иновациите, отлично писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена, на български и английски и бизнес опит с администриране на онлайн съдържание. Позицията е на пълен работен ден. Кандидатите трябва до 7 октомври да изпратят на hi@obr.education : автобиография и мотивационно писмо (видео/фото разказ/ презентация/ есе/ друго), представящо мотивацията да работят за каузата. От сдружението ще се свържат само с одобрените кандидати. Повече информация може да намерите тук , който да помага с популяризирането на различни събития и каузи. Позицията е с възможност за преминаване към работа на пълен работен ден. Стажантът трябва да е активен човек с жив интерес към обществения и политически живот в страната, съвременното изкуство и интеграцията на уязвими обществени групи. Основните отговорности на стажанта ще бъдат да отговаря за публичността на събитията на "Червената къща" - редакция и превод на английски на информацията за събитията, поддържане на българската и английска интернет страница на Центъра, поддържане на контакти с медиите чрез прессъобщения и директен контакт по телефон и имейлобновяване и разширяване на медийните контактиподготвяне и изпращане на седмичен информационен бюлетин за събитиятана Центъра и други. Изискванията към кандидатите са да имат бакалавърска степен или да са в последен курс на обучение в сферата на комуникациите (връзки с обществеността или журналистика), да имат отлични комуникационни и организационни умения, да владеят отлично английски език и да притежават умения в сферата на дигиталния маркетинг. Желаещите да кандидатстват могат да го направят, като изпратяти мотивационно писмо на: kristinahri@gmail.com (Кристина Христова - 0899 817 659). Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври. Възнаграждението е по договаряне. Повече информация вижте тук Стажантът ще бъде въвлечен в ежедневната работа на организацията и ще получи практически опит чрез различни задачи, свързани със създаването на съдържание и поддържане на контакт със социалните предприемачи, с които работи фондацията. Той ще съдейства при планирането и организирането на събития, създаването на комуникационни планове, поддържането и разработването на профили в социалните мрежи, изработката на материали и бюлетини. Кандидатите трябва да притежават знания и умения по PR, маркетинг, работа със социалните мрежи и базови умения при организирането на събития. Освен това трябва да имат отлични комуникативни умения и да владеят английски език на ниво поне B2. Възможността е подходяща за хора с интерес за развитие в сферата на социалното предприемачество и мотивация да допринесат за подобряване живота на деца и младежи. Стажът е неплатен, с гъвкаво работно време. Ангажиментът на стажанта ще бъде поне 20 часа присъствие седмично за период от минимум 3 месеца. Кандидатства се с автобиография и кратко мотивационно писмо до 10 октомври на bulgaria@reachforchange.org . Повече информация за стажантската програма може да намерите тук КонкурсиИнициативата е насочена към дизайнерски решения от професионалисти и начинаещи, които да използват уреди AEG в проектите си. Темата е "Изострете сетивата си" (Sharpen your Senses). Стартирането на новия конкурс за интериорен дизайн е възможност за проектантите на кухни да споделят своето виждане за това как потребителите да изпитат удоволствие при употребата на кухненските уреди по време на различните фази на готвене. Участниците ще имат възможност да спечелят награди.Конкурсът е разделен на две категории – едната е за вече съществуващи/инсталирани кухни, а другата категория е предназначена за нови проекти за кухня с минимум четири уреда AEG.Добавете вашия дизайн на кухня и прочетете повече за конкурса тук инициаторите ще предоставят годишни стипендии на 6 студента в размер на 2 хил. лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: за двама студенти, обучаващи се в специалност "Право"; за двама студенти, обучаващи се в специалност "Финанси" или "Икономика"; за един студент, обучаващ се в специалност "Топлотехника"; за един студент, обучаващ се в специалност "Строителство на сгради и съоръжения". Право на кандидатстват имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2018-2019 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в България. Срокът за кандидатстване е до 8 октомври включително. До 31 октомври Фондация "Подкрепа за образование" ще обяви списък с одобрените стипендианти, след което ще ги покани на събеседване и ще подпише договор с всеки от тях. Пълните изисквания, необходимите документи и начините за кандидатстване може да видите тук ОбученияКурсът е част от Telerik Academy Master - изцяло ново направление на Академията с програми за професионалисти с опит. Първата програма от Telerik Academy Master е на тема Ethereum Developer Master Class. Мастър класът ще се състои в обучителния център на "Телерик Академия" в Campus X в периода 9 октомври - 2 декември. Обученията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:30 ч. до 20:30 ч. Мастър класът обхваща две от най-популярните в глобален мащаб технологии – блокчейн и етериум. Той е с практически фокус и включва реални примери от бизнеса, работа по проекти и финален двудневен практически уъркшоп. В рамките на програмата участниците ще усвоят ключови знания и умения, необходими за успешна професионална реализация като етериум разработчици. За да участват в първото издание на програмата, желаещите е необходимо да получат покана от организаторите на база на препоръка от партньор от IT общността. Заедно с това всеки поканен може да препоръча още един човек. Кандидатите, които са извън първоначалния списък с поканени, могат да изпратят кратко съобщение през сайта на програмата , като опишат с какво участието им би допринесло за обогатяването на мастър класа. От кандидатите се изисква да разполагат с поне година и половина опит в разработката на софтуер и да преминат кратък тест. Предишен опит с блокчейн и етериум не е задължителен, но е плюс. Кандидатите ще бъдат информирани за финалната селекция в началото на месец октомври. Повече информация може да намерите на страницата на "Телерик Академия ".СъбитияСъбитието ще се състои в двора на Ректората и ще бъде съпътствано с най-различни организирани дискусии и дебати. Освен това всички академични заглавия ще бъдат предлагани с 30% отстъпка. Инициативата ще бъде достъпна в дните от 9 до 17:30 ч.За добрите практики и често срещаните грешки при създаване на CV и провеждане на интервю за работа ще говори Мая Илиева, специалист по подбора с опит в набирането на персонал. От организацията Human in the Loop, която се занимава с обучение и интегриране на бежанци в българския пазар на труда, ще разкажат за важните елементи в сключването на договор с работодател. Събитието е част от проекта From Barriers to Bridges, който има за цел интеграция на бежанци чрез българо-арабски езиков и културен обмен. Участието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация тук