Стажове, стипендии, конкурси (8 – 14 октомври)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg в началото на всяка седмица ви представяме обзор на различни възможности за кариерно развитие. В нея можете да намерите най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си.



Ако и вашата компания предлага подобни възможности, изпратете ни повече информация на karieri@karieri.bg.

Huawei

Adecco

Atos Bulgaria

Rosslyn Dimyat Hotel.

Atos Bulgaria

Atos Photo Hunter

Skylines

Radbound University.

Центърът за култура и дебат Червената къща "Андрей Николов" търси да назначи стажант с опит в сферата на комуникациите на непълен работен ден, който да помага с популяризирането на различни събития и каузи. Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври. Възнаграждението е по договаряне. Повече информация вижте тук.



Фондация Reach for Change България търси стажант "Комуникации и програми за социални предприемачи". Повече информация за стажантската програма може да намерите тук и тук.



AEG стартира конкурс за дизайн на кухня. Добавете вашия дизайн на кухня и прочетете повече за конкурса тук.



Фондация "Подкрепа за образование" обявява конкурс за стипендианти. Пълните изисквания, необходимите документи и начините за кандидатстване може да видите тук.



"Телерик Академия" стартира първия цялостен мастър клас за блокчейн и етериум в България в партньорство с LimeAcademy. Повече информация може да намерите на страницата на "Телерик Академия".



Лондонското училище по PR започва нов курс на тема "PR и мениджмънт на репутацията". Обучението ще се проведе от 9 октомври 2018 г. до 25 февруари 2019 г. За повече информация посетете уебсайта на London School of PR – Bulgaria: www.lspr.bg или пишете на имейл info@lspr.bg.



ScaleFocus обяви старт на стажантската си програма ScaleCamp.Приемът стартира на 1 октомври, а обучението на 4 ноември. Повече може да научите на сайта на компанията.



"Заедно в час" започна набирането на участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, които ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната. Подробните изисквания и информация за процеса на подбор може да откриете тук.



Фондация "Кроношпан" отпуска стипендия за българските зрелостници, които завършват гимназия през 2019 г., за 4-годишно обучение за бакалавърска степен в университета за предприемачи – "Бабсън Колидж" в Бостън. Повече информация може да откриете тук.

МенторствоМладежите, които участват в инициативата на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), ще могат да работят по собствен проект с личен ментор в рамките на поне три месеца. Те ще имат възможност да избират между три направления - личностно развитие, бизнес проект и/или социална инициатива. Целта на програмата е да развива слабо застъпени в традиционното образование умения, като работа в екип, създаване на мрежа от контакти и презентационни умения, да предоставя среда за успешно кариерно и личностно развитие, като междувременно създава приятелства и дълготрайни контакти. За менторите тя е възможност да предадат ценния си опит и знания на учениците, както и да развиват лидерския им потенциал, а също и да се срещнат с интересни хора. Кандидатстването за участие в програмата – както за менторите, така и за учениците, става през сайта на програмата до 5-ти октомври за София иДупница, 7-ми за Благоевград, 14-ти за Шумен и 26-ти за Пазарджик, като е необходимоменторите да изпратят CV, а след това и да се явят на интервю, като целта е да се гарантирадобрата работа и взаимодействие в менторските двойки.За да бъде валидна кандидатурата им, учениците пък трябва да отговорят на няколко въпроса,свързани с техните интереси и желания, и най-вече какъв проект искат да развиват в рамкитена програмата.Повече информация можете да намерите на уебсайта или на Facebook страницата на инициативата СтипендииПо случай юбилея на програмата Vivacom, Harmonica, Baristo, IOW Bulgaria, Avon, Клуб Twisted Jiu Jitsu и "Дори Лукс" дават 30% стипендия за кандидат-участниците, които гласуват за бизнес казус на една от седемте компании, по който да се работи в предстоящите два семестъра на 10-тия випуск на аMBA. Самите казуси са реални предизвикателства, подадени от мениджъри - алумни на aMBA и The Business Institute. Работата с реални бизнес казуси е ключов елемент от съдържанието на aMBA. Този подход поставя наученото в практичен контекст и позволява да се проследят взаимовръзките между бизнес звената в компанията и тяхното влияние върху конкретния казус и обратно. аMBA започва на 23 октомври и e за бизнес практици, които търсят катализиране на своя потенциал и пряко приложение на нови умения в реалната работа, без "тежестта" на дипломата. Запознайте се с бизнес казусите и гласувайте за тях на сайта на The Business Institute . Крайният срок за кандидатстване за стипендиите е 14 октомври. Научете повече тук КонкурсиХакатонът ще се проведе в пет ключови локации: София (България), Виена (Австрия), Хайдерабад (Индия), Монреал и Калгари (Канада). Целта на предизвикателството е да идентифицира нови идеи, таланти и иновации, които отговарят на смелите технологични амбиции на компанията. Глобалният хакатон е отворен за всички IT специалисти, които имат страст към технологиите и програмирането и търсят възможност да покажат изключителните си умения. Паралелно с възможността да спечелят голям награден фонд, те ще могат да обсъдят опциите за развитие на кариерата си в Paysafe. Всички заинтересовани участници трябва да се регистрират предварително тук . Глобалният хакатон на Paysafe ще бъде разделен на две части, които включват предизвикателства, посветени на Graph Theory и Dynamic Programming. Първата част се състои в онлайн предизвикателство, което ще се поведе от 8 до 20 октомври. Класиралите се на трите челни позиции ще получат парична награда в размер на съответно 3 хил. долара за първо място, 2 хил. долара за второ място и 1000 долара за трето място. Участниците, класирали се сред първите 50 места във всяка от петте локации, ще получат директна покана за втората част от хакатона, която ще се проведе на живо на 27 октомври на място в близост до офисите на Paysafe в петте локации. Участниците ще трябва да представят работата си пред жури, след като всички са приключили с предизвикателството. Всяка локация ще отличи отделен победител, който ще получи награда в размер на 5 хил. долара, а глобалният шампион ще бъде избран сред петте локални победители и ще спечели допълнителен награден фонд в размер на 20 хил. долара. Повече информация относно глобалния хакатон на Paysafe, включително предизвикателствата, правилата, локациите и регистрацията вижте тук Организаторът – социологът Маги Назер, цели всички разкази да се съберат в онлайн сборник, както и в хартиен вариант, за да се разшири полето ни за размишления и разговори с партньори, приятели и други относно това какво е възможно, "позволено", какво ни носи удоволствие и ни удовлетворява. Можете да споделите своята история чрез попълване на въпросника на страницата . Участието в проекта е доброволно и не е предмет на финансово възнаграждение. Можете да изберете дали да останете анонимни или да публикуват историята с име или прякор. Повече информация може да намерите тук Обучения. Кандидатстването е отворено до 23 ноември за студенти и професионалисти, които искат да започнат кариера в областта на ИТ. Желаещите могат да избират между технологиите .NET и JavaScript. Програмите стартират на 2 януари 2019 г. и ще се провеждат в обучителния център на "Телерик академия" в София. Кандидатите е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на сайта на "Телерик академия" , след което трябва да се явят на входен изпит с Java, а за .NET могат да избират между езиците C#, JavaScript, Java, C++, Kotlin, PHP, Python или Swif. Основните изисквания към кандидатите са да имат навършени 18 години, базови познания по програмиране и мотивация да започнат кариерното си развитие в IT сектора. Подготвителни материали за входния изпит на Telerik Academy Alpha могат да бъдат намерени онлайн. Повече информация може да намерите на страницата на "Телерик Академия" СъбитияЗа целта компанията организира специално еднодневно събитие на отворените врати, което ще се проведе на 10 октомври в хотел "Балкан" в София. Програмата на събитието и отворените в момента позиции можете да видите тук . Независимо дали се интересувате от тях или от компанията като цяло, искате да се запознаете с локалния ѝ екип или да чуете интересни факти за работата с нея лично от регионалния ѝ директор "Човешки ресурси", компанията ви кани на специална среща с екипа си от 13:00 ч. Освен нея през целия ден може да получите информация за отворените позиции и първо интервю от специалисти по набиране на кадри от. Кандидатите могат да изпратят своите автобиографии и мотивационни писма и на адрес: Stela.Dimitrova@adecco.com На него се дава възможност на студенти и млади специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии и телекомуникациите, да се срещнат с компаниите лидери в секторите ИТ, комуникации и аутсорсинг и да открият своето ново работно място или възможност за стажантска програма. На 11 октомври събитието ще се проведе в хотел "Маринела" в София и ще започне от 10:00 ч., на 15 октомври - на Пловдивския панаир, а на 17 октомври ще посети Варна вОторганизират и играта, в която всеки може да участва на място. Входът е свободен. Повече може да разберете тук Събитието, което се организира от медията за работа и кариерно развитие "Кариери" и консултантската компания за образование в чужбина Orange, ще се проведе от 10:30 ч. в хотел "Балкан". Изложението има за цел да помогне на младите хора да научат повече за професиите с перспектива и подходящото образование, което ще ги подготви за тях. В рамките на събитието професионалисти от различни сектори ще разкажат за професиите си, а специалисти от университети в Англия и Холандия ще представят своите програми, стипендии и възможности за кариера след дипломирането си. Сред професиите на фокус са инженер по роботика, предприемач, разработчик на игри и т.н., а университетите, които ще участват са UWE Bristol, Falmouth University, Американският университет в Благоевград, Coventry University. Водещ на събитието ще бъде влогърът Крис Захариев, който също ще разкаже за професионалните си занимания. Участието в изложението "Професии с бъдеще" е безплатно, нужна е само предварителна регистрация на сайта на събитието Събитието, на което "Кариери" е медиен партньор, ще се проведе на 26 и 27 октомври във Фестивален и конгресен център във Варна. Освен България салонът ще обиколи Сърбия, Босна-Херцеговина, Черна гора и Македония. Инициативата цели да даде възможност на бъдещите студенти за директен контакт с учебните институции, като ги насочи в избора на специалност и учебни заведения. По време на събитието младежите ще получат информация за процедурите за кандидатстване и прием, както и за различните възможности за финансиране на бъдещото си обучение. Допълнителна информация за форума "Пътуващ салон на образованието 2014" и университетите, които ще участват в него, ще намерите тук Инициативата, на която "Кариери" е медиен партньор, ще се проведе на 30 октомври (вторник) в цялата страна. "Мениджър за един ден" дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 г. Форматът предвижда утвърдени лидери и професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот, както и представители на държавата и институциите да дадат възможност на младежите да се запознаят с настоящето и бъдещето на професията на своя титуляр в рамките на един ден. Ежегодно около 400 организации-домакини отварят вратите си за общо 1000 стажанти, а за обявените позиции в "Мениджър за един ден" кандидатстват над 2500 млади хора. Компаниите и организациите-домакини могат да обявят своите свободни позиции от 5 септември до 5 октомври 2018 г., а учениците и студентите да кандидатстват за обявените позиции между 25 септември и 15 октомври 2018 г. И домакини, и участници се регистрират на платформата на инициативата "Мениджър за един ден" . В рамките на програмата тази година "Джуниър Ачийвмънт България" организира и четвъртото издание на Младежкия кариерен форум "Професиите на бъдещето", където водещи специалисти и вдъхновяващи презентатори ще говорят с младежите на теми, свързани с дигитализацията на професиите. Участието на ученици и студенти в събитието е безплатно, необходима е предварителна регистрация Представители на втория най-добър многопрофилен университет в Холандия ще гостуват в София, за да представят своите бакалавърски и магистърски програми на английски език. Презентацията на Radboud University ще се проведе на 11 октомври, от 18:30 ч., в хотел "Маринела" в София. Входът за събитието е свободен с предварителна регистрация във формата