Професия: Предприемач

Преди около пет години анкета по софийските улици на тема "Какво е предприемач" би ви убедила недвусмислено, че предприемачът се занимава със строителен бизнес, а далаверата е любимият му похват. Днес обаче нещата са малко по-различни и имена като Илън Мъск и Марк Зукърбърг няма да ви пропуснат, а откакто в България има инвестиционни фондове и рискови инвеститори, започна да има и все повече предприемачи от ново поколение. Предприемачеството днес, дори в България, се свързва по-скоро с високите технологии, с денонощната работа пред компютър, с големи инвестиции, с работа в шарени офиси, с говорене на странна смесица от английски и български, с ходене по конференции, шантави партита и, не на последно място, с нещо, наречено стартъп екосистема. Има и един по-особен вид предприемачество - стартъп предприемачеството. Голяма част от младите хора говорят за стартъпи (виж карето) и си мечтаят да "работят" това, т.е. да са стартъп предприемачи. И често причината е представата им за работа без работно време, лесни пари от различни фондове и възможност бързо да забогатееш. Стартъпърството обаче е нещо много повече. То е начин на мислене и дори на живот. То следва някои установени правила и напълно нарушава други. И за да прецените дали е за вас или не, е добре да познавате както фактите, така и митовете и легендите, които вече се създават около този тип дейност.



Какво е стартъп?

Стартъп, или от англ. Startup, наричат млади компании, които разработват някаква иновация и търсят решение на някакъв проблем, създавайки нови продукти, услуги и процеси. Тъй като да създадеш нещо ново изисква проучване на технологии, пазари, на които продуктът ти ще се продава, и клиентите, които биха го купили, такива компании често търсят външно финансиране, за да се развиват. По дефиниция бизнесът на такава компания трябва да може да се мащабира лесно, не да стане Facebook за една нощ, но да има потенциал да стане голям и глобален. Определят стартъпите като високорискови, защото много често (в около 90% от случаите) идеята не се развива до успешен бизнес. Но пък Skype, Spotify или Netflix са доказателства, че от добра идея и правилно стечение на обстоятелствата могат да се получат световни бизнеси.

Всичко започва от една идея

Полезни онлайн ресурси

StartUP Show - предаване от няколко епизода, даващо понятие за основните първи стъпки. Къде: http://startup.bg/startup-show/

НоваториТЕ - токшоу, показващо най-успешните примери за предприемачи от България и техните истории. Къде: в Youtube, потърси EDIT.BG НоваториТЕ

Елементите на стартъп екосистемата



Co-working spaces

Споделени офис пространства, в които работят много предприемачи и екипите им. В България вече има над 30.



"Тук се създават общности, култура и продуктивна обстановка за раждането на страхотни продукти и екипи. Има ни, за да обединяваме членовете на екосистемата и да им помагаме да растат", Тибо Тетинджер, основател на Puzl Coworking



Преакселератори, инкубатори

Учебни или подкрепящи млади екипи програми в рамките на няколко месеца



"Преакселераторите, акселераторите и инкубаторите са защитена среда, която дава възможност на стартъпите да учат от собствените си грешки, осигурява им менторство и подкрепа. Същевременно така средата учи на състезателност и постоянство", Жанет Тодорова, кодиректор на Founder Institute Bulgaria



Организации, фондации

Различни инициативи, които подкрепят и обединяват хората и компаниите в екосистемата - спойката



"Те запълват нуждите за образование, вдъхновяване и свързаност на предприемачите. Преди 10 години практически такава общност не съществуваше и България имаше много нужда от организации, които да показват как може да се прави бизнес в България", Ивайло Христов, фондация "Стартъп"



Инвеститори, фондове, бизнес ангели

Могат да бъдат различен тип - фондове, бизнес ангели (т.е. частни лица). Играят важна роля за финансирането на компаниите, като срещу това получават дял от бизнеса, но са и съветници и ментори.



"Ангел инвеститорът обикновено е човек със значим бизнес опит и добра мрежа от контакти. Той участва с инвестиция на собствен капитал в ранна фаза от основаване на компанията, като освен с финансиране допринася със съвети по развитието на бизнеса и позициониране."

Саша Безуханова, бизнес ангел и основател на MOVE.BG



Събития

Има малки, където се събират общности по интереси, обикновено в споделените офиси и големи международни форуми няколко пъти годишно.



"Ролята на големи събития като DigitalK е създаване на връзки на международно ниво. Много рядко в България идват световни величия и това е, от една страна, възможност за всеки да ги срещне, да обмени опит, от друга - тези хора припознават България като екосистема, където се случва нещо", Стефан Ганчев, партньор Launchub, съорганизатор на DigitalK

Мит Реалност

Нямаш шеф, работиш, когато искаш и играеш джаги по цял ден



"Имаш шеф. Първите ти шефове са твоите служители и колеги, които разчитат на теб – както за едно решение днес, така и за своите заплати в края на месеца. След това са всички твой партньори и клиенти, които са с пъти по-строги шефове от всеки друг. На първо място обаче, винаги шефът ти е самата фирма и тя е абсолютно безкомпромисна", Александър Грозданов, Dextrophobia



Можеш бързо да станеш много богат



Илън Мъск в студентските си години си прави експеримент - да живее с долар на ден, за да е сигурен, че може да бъде предприемач. С други думи, първите години на компанията, била тя и успешна, може да са много гладни.



Не ти трябва образование



"Понякога се сочат зa пример хора, които са успели без да имат магистърска степен или друго образование, но това са единици. Повечето успешни предприемачи имат подходящото образование", Ивайло Христов, Фондация "Стартъп"



Предприемачите са сигурни в себе си, супер комуникативни и дори понякога арогантни



"Основна отличителна черта на предприемача е, че знае, че винаги може и трябва по-добре, и особено тръгвайки срещу големи корпорации знае, че има път, който трябва да измине, за да си заслужи мястото между тях, и да се докаже", Свилен Рангелов, съосновател на Dronamics

Постоянно е готино и забавно



Не е. Един успешен стартъп рано или късно започва да следва правилата и процесите на корпорацията. А междувременно, понеже сте малко хора, отнасяш и много незабавна работа - например счетоводство.



Не казвай на никого за идеята си, за да не ти я открадне



Идеята е важна, но всеки има идеи, Въпросът е кой ще я реализира. Разказването за идеята може само да ти помогне да разбереш дали хората имат истинска нужда от умотворението ти и да получиш обратна връзка, а понякога и екип, и финансиране. Споделянето е една от основите на екосистемата.



Всеки се е будил поне веднъж с идея, която смята за революционна и може да промени света. Или поне да подобри значително нещо, което ни дразни в ежедневието ни - да речем, таксуването в градския транспорт или правенето на първото CV. И тази идея при правилното стечение на обстоятелствата и искреното желание на автора си е напълно възможно да се превърне в доходоносен и успешен бизнес и да те срещне с интересни хора, от които да научиш много. Между другото гореспоменатите идеи вече се реализират успешно от две български компании на международния пазар - Tickey и Enhancv. Вие имате ли ваша? Помислете си какво ви "дразни" и какво бихте искали да промените около себе си? Какъв проблем бихте искали да решите и на кого бихте могли да помогнете с реализирането на идеята си?След идеята обаче идва интересната част - как да я случиш. Тогава се зараждат въпроси като "С кого да го направя", "Ами, ако ми откраднат идеята", "Откъде да взема пари", "А как ще се оправя с всичко, от което не разбирам, като счетоводство, маркетинг и т.н.". Ако се задълбочиш прекалено много в тези мисли, рискуваш никога да не предприемеш нищо, а след няколко месеца, когато някой друг реализира идеята ти или нещо сходно на нея, да си доста разочарован. Ако пък предприемеш действие, има голяма вероятност нещата също да не се получат по блестящия начин, по който си ги представяш, но пък със сигурност ще научиш полезни уроци и ще срещнеш интересни и ценни хора.Първото "стартъп" правило е да не пазиш идеята за себе си. Идеите се развиват най-добре заедно с хора с различен поглед или повече опит и в екосистемата. Затова, когато ти хрумне нещото, което смяташ, че е следващият еднорог (компания, оценена на 1 млрд. долара), най-добре да започнеш да търсиш хора, с които да валидираш, т.е. да разказваш и да искаш обратна връзка и съвети. Можеш да започнеш с близкия си кръг - приятели и семейство, и постепенно да го разшириш, като потърсиш критика и подкрепа от екосистемата. Най-безопасният път е да отделиш време и да се включиш в някоя от така наречените инкубационни или преакселераторски програми - например Junior Achiemvent, Start It Smart, Founder Institute. "Това е детската градина на стартъпите - тази защитена среда дава възможност на стартъпите да учат от собствените си грешки, осигурява им менторство и подкрепа", обяснява Жанет Тодорова, кодиректор на Founder Institute в България. Няма страшно да не знаеш, да питаш и да търсиш начини - това е едно от нещата, които те правят предприемач, не свръхестествените сили, с които си се родил. "Някои хора родителите са ги научили на предприемчивост, но повечето ни е научил животът. Но определено не се раждаш предприемач, а по-скоро ставаш такъв", категоричен е Ивайло Христов, председател на фондация "Стартъп".Ако се окаже, че идеята ти си я бива, и получиш обратна връзка, че това действително може да се превърне в бизнес, започва истинската част - търсене Реалностна екип, създаване на прототип на продукта, търсене на финансиране, тестване дали ще намериш клиенти, развиване на продукта, промени на бизнес модела, ако се налага. Не всичко се случва по учебник и може да отнеме години, докато започнеш да реализираш приходи.Ако вече си поел по пътя на реализирането на идеите си, има много примери и ролеви модели, които можеш да последваш, и такива, които съзнателно да избягваш. Добра идея е да се запасиш с вдъхновяващи четива за пътя на предприемачи като Стив Джобс, Ричърд Брансън, Илън Мъск и Сергей Брин и други, но можеш и да се разходиш по българска земя, за да срещнеш не по-малко интересни локални предприемачи, които да те посъветват от първа ръка. Заедно с Никола Янев, маркетинг директор в инвестиционния фонд Eleven, се опитахме да систематизираме няколко основни типа предприемачи, които могат да се срещнат тук.е някой, който е минал по гореспоменатите стъпки по особено елегантен начин - имал е идея, валидирал е, събрал е екип, намерил е финансиране и после е успял да развие печеливш продукт. Такава е ситуацията за Enchancv, които вече имат годишен оборот от над 1 млн. долара. Но и съвсем не значи, че в такива компании няма ежедневни главоблъсканици за решаване. "Първата година се сблъсквахме с неща, с които не знаем какво да правим. Например получаваш инвестиция и се чудиш какво да правиш с нея или си направил суперготин сайт, но не разбираш защо хората не влизат в него, като си направил каквото трябва", обяснява Волен Вълков, един от основателите, а тази година и победител в конкурса за млади бизнес лидери на "Капитал" и "Кариери" Next Generation. Той е убеден, че предприемачеството е като скоростна магистратура и най-добрият начин да научиш на практика много неща.е предприемач, който постоянно търси средства, за да доразработи продукта си - ходи на конференции, представя се пред инвеститори из целия свят и т.н. В това няма нищо лошо - просто някои компании развиват капиталоемки продукти. Например Dronamics, български екип, който от четири години създава безпилотен самолет за доставки над 300 кг. Въпреки че вече имат подкрепата и на български, и на международни инвеститори, партньори са с най-важните авиоасоциации, и това нямаше да стане ако си седяха само в България, без да промотират проекта из целия свят. Компанията по план има поне две години до излизане на пазара, но вече има доста индикации от международната сцена, че ще бъде световен лидер в сегмента си.е особено създание. Това са хората, които можете да срещнете на всички събития и всеки път да ви обясняват за философията на стартиране на компании. Те незадължително имат богат опит като предприемачи, но са навсякъде, познават всички и бързо навързват ситуациите. Комуникацията с тях може и да досади, но със сигурност разговорът ще завърши с поне една идея с кого още е подходящо да поговориш.Има една порода не съвсем предприемачи, които също ще срещнете по много събития - нарекохме ги. Тези хора често се мятат от идея на идея, говорят с всички какво смятат да започват и при първи сигнал, че нещата не стават точно както си ги представят и се налагат компромиси, просто сменят посоката. Рядко започват нещо, защото все не намират най-добрата идея и не предприемат действия. Тук по разбираеми причини няма да даваме примери, но хубаво си помисли, ако се усетиш, че залиташ в тази посока.също може да ти разкаже за няколко свои проекти и бизнеса с разликата, че е предприел действие - някои са станали успешни и са продадени на други компании (т.нар. exit), други са се провалили, трети продължават да съществуват паралелно, четвърти тъкмо се зараждат. Тези хора трудно се спират на едно място, в главата им кипи от идеи и вече са натрупали достатъчно умения и опит, та всяка следваща компания да се получава по-лесно. Такъв например е Ивайло Христов, един от първите стартъп ентусиасти в България, председател на Фондация "Стартъп", IT компанията Komfo, платформата DEV.BG, водещ на предаването StartUP Show и др.(от pivot - смяна на посоката) е предприемач, който по една или друга причина често се налага да променя посоката на развитие. Понякога са се появили силни конкуренти, понякога пазарът се е променил и няма търсене за продукта. Срещнахме Александър Грозданов в дискусия за тъмните страни на предприемачеството. Той е основател на компания за пъзел стаи (escape rooms) Dextrophobia и когато представи модела в България, той беше нов и получи финансиране от един от фондовете. Със средствата Александър и екипът му се затвориха, за да разработят най-страхотната пъзел стая, и когато след година излязоха от това състояние, в България вече имаше много подобни проекти. Оттогава постоянно им се налага да измислят нови и нови неща, например иновативни настолни или градски игри, за да оцелява компанията. За Александър една от основните дейности на предприемача е да взема решения. "Те идват вследствие от открити възможности, чието търсене също е работа, или предположение на базата на опит и наблюдения, които отново идват с целенасочен анализ на случващото се вътрешно в компанията, външните фактори и околния свят", обяснява той.обикновено е някой успешно продал една компания, натрупал опит и започнал да финансира други начинания. Те обикновено участват в клубове на инвеститори, активни ментори са и могат да бъдат срещнати лесно на събития. Основателите на Telerik, най-успешната IT компания в България, която преди четири години беше продадена на американски гигант за 265 млн. долара, са пример за точно такива предприемачи.Да, предприемачеството не е безкрайно забавление и джаги по цял ден, изисква време, компромиси, отдаденост и жертвоготовност. Но това, което дава, е много повече от възможността да бъдеш финансово стабилен и да не се налага да мислиш за пенсия един ден. А това са хората, които срещаш. В екосистемата, която се разви през последните пет-шест години в България, можеш да се запознаеш с всякакви типажи, които да те стимулират да се развиваш, да надскачаш себе си всеки ден и да искаш повече. Ако искаш да си сред активни хора с постоянно будно съзнание, искаш да се учиш и да срещаш българи, върнали се от чужбина, защото искат да са тук, или чужденци, избрали България да се развиват, тази среда може би ще ти е много интересна. А в крайна сметка, ако не си готов за това, не е необходимо да си предприемач, за да бъдеш част от екосистемата - да се включиш като част от екипа на стартъп е точно толкова вълнуващо и развиващо начинание.И за финал ще откраднем една мисъл от Макс Гурвиц, сериен предприемач, от години живеещ между София и Силициевата долина: "От предприемачеството тръгва социалният подем на нашето време. Нещо като рокендрола преди."*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2018): Новите професии".