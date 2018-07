Бъди по-нисък от тревата, но се цели по-високо от луната

В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази седмица на гости в рубриката е Волен Вълков, съосновател на платформата за създаване на автобиографии Enhancv победител в конкурса за млади бизнес лидери на "Капитал" и "Кариери" Next Generation. Завършил е немската езикова гимназия във Варна. Впоследствие записва да учи компютърни науки в София, а после заминава в Германия на обменна година, където работи за нишова стартираща компания. Забелязва, че при кандидатстване за работа хората срещат един основен проблем - често не вярват в себе си и съответно изпитват трудности да се представят добре в CV. Така, когато се прибира в България, с Георги Иванов и Димитър Вулджиев, с които се запознава покрай предприемаческата организация Start It Smart, започват компанията Enhancv.



Основаната през 2014 г. Enhancv е платформа за създаване на CV-та от ново поколение. За близо четири години съществуване компанията успява да привлече половин милион потребители на платформата си, а в момента има 10 хил. потребители, плащащи месечни, тримесечни или полугодишни абонаменти. Зад Enhancv стои екип от 15 души и външно финансиране от 325 хил. евро от фонда Eleven, един от основателите на Telerik, Светозар Георгиев, инициаторът на гражданската платформа MOVE.BG Саша Безуханова и международният рисков инвеститор Палак Сет. През 2016 г. компанията е генерирала оборот от 980 хил. лв., показва справка в търговския регистър, а за изминалата 2017 г. растежът е почти двоен, казват основателите.



Повече за Волен Вълков можете да научите от интервюто с него, а в петминутка ви предлагаме по-различен ъгъл към неговата история и начин на мислене:

В момента се намирам... във Варна.

Като малък исках да стана... пътешественик с готини приятели.

В училище бях... непослушен.

Моята първа работа беше... да каня минувачи в ресторант.

От нея научих... да говоря с непознати, без да има причина.

Определям себе си като... обикновен човек.

Моята суперсила е... баба казваше, че са тръпчинките. Аз мисля, че е честността към мен, така че по-скоро не е права.

А талантът, който бих искал да имам, е... да говоря с кучето си. Някой път успявам.

През последните години се занимавам... с Enhancv - платформа която помага на хората да разберат кои са, когато кандидатстват за работа и да го представят по най-добрият начин на CV.

Кариерата ми прилича на... детска приказка с много чудовища.

С мен се работи... интересно. Трябва да си готов за промяна. Всеки ден.

Обичам работата си, защото... сме страхотен екип и заедно променяме човешки истории.

Най-голямото предизвикателство в работата ми е... да надскоча себе си.

В свободното си време... си отделям свободно време само за мен.

Радвам се, когато... видя усмивката на сестра ми или приятелката ми.

Ядосвам се, когато... забравя да оценя хората, моментите и нещата около мен достатъчно.

Качеството, което най-много харесвам в себе си, е... осъзнатостта и съзнателната борба за нея.

А това, което не харесвам -... трудно се отказвам и за твърде много неща ми пука - и двете са най-често от его.

Качеството, което най-много ценя у другите, е... умението да погледнат вътре в себе си.

А това, което не харесвам, е... някой да е или "жертва на обстоятелствата" или "спасител на бял кон".

Принципът (или мотото), което неотменно прилагам в работата си, е... бъди по-нисък от тревата, но се цели по-високо от луната.

Ако можех да се върна назад, бих... прекарвал повече време с баба и дядо.

Трите места, без които не мога, са... Варна, влакчето във Вупертал и домът.

Трите неща, без които не мога, са... опитвам се да няма такива неща.

Най-голямата жертва, която съм правил заради работата си, е... следващият въпрос...

На моето първо интервю за работа... закъснях и се притеснявах доста. След това научих, че когато си от другата страна на масата, не може да закъсняваш, а притеснението се увеличава.

Мечтая да... остана дете завинаги.

Колегата (или шефът), когото никога няма да забравя, е... от екипа - никой. Не бих забравил Фарук (един от инвеститорите ни), който в 2 вечерта ти обяснява как се смята payback.

Възхищавам се на... хора, които не заблуждават себе си.

Любимият проект, по който съм работил, е... всеки един.

Последната книга, която прочетох, е... The Subtle Art of Not Giving a Fuck.

А трите книги, без които не мога, са... Ego Is the Enemy, The Truth и Harry Potter.

Нещото, с което не съм успял да се справя досега, е... да променя хората. После разбрах, че не е моя работа и да гледам себе си.

Уча се от... успехите. Това с грешките е ясно и вече доста преувеличено.

Aко утре се събудя, изгубил всичко освен 500 лв. в сметката си, бих ги инвестирал в... премиум план в Enhancv.

Първото нещо, което правя, когато се събудя, е... да snooze-на алармата.

А последното нещо преди да си легна... - да си приготвя нещата за следващия ден.

Ако можех да направя света съвършен, бих... сигурно решил да го оставя така, както е.

Ако можех да взема само едно нещо на пустинен остров, то би било... снимка на семейството ми.

Моята най-голяма екстравагантност е... стикерите по колата.

Вярвам в... някои неща преди да ги видя. Или поне се опитвам да го правя.

Не вярвам във... всичко, което чуя.

Успехът е... за всеки човек нещо различно и не трябва да следва някаква рамка.

Моята кауза е... да помагам на хората.

Проблемът, който се опитвам да разреша в момента, е... "Какво следва?".

Ако трябва да обясня на един марсианец с какво се занимавам,... значи вече получават Enhancv CV-та и на Марс.

Искам да променя... себе си. Понякога и приятелката ми...

В България може да се прави кариера, защото... хм, а защо не?

Моето най-голямо удовлетворение е... мигът, в който чуя някой да си каже "хм, аз всъщност мога да направя това".

Обичам да работя с хора, които... са много различни от мен.

Ако можех да бъда някоя известна личност от миналото, бих бил... Кени Дълглиш, Пикасо или още по-смело Адолф Хитлер.

Моята представа за идеалната работа е... моята.

Моята представа за идеалния офис е... пълен с хора, които искат да бъдат в него.

Когато някой от екипа ми направи грешка... празнуваме. По-добре в грешка с научен урок, отколкото на същото място незнаещ.

Ако можех да сменя професията си,... бих се занимавал с английски футбол.

Плановете ми за бъдещето са... лесно променящи се.