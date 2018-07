В България кадърните и търсещи хора получават по-големи шансове и по-бързо, отколкото в развитите страни

В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази седмица на гости в рубриката е Момчил Ковачев - заместник-директор по информационните въпроси в търговеца на авточасти Inter Cars и част от ч елната тройка в националния конкурс за млади бизнес лидери на "Капитал" и "Кариери" Next Generation. Той получи не само 50% стипендия за MBA програмата на City College - международния факултет на The University of Sheffield , но беше избран и да участва в ментроската програма , организирана от изпълнителния директор на Trelleborg България



Момчил е завършил общо машиностроене в ТУ - София, като има и магистратура по индустриален мениджмънт от същия университет. Автомобилите го привличат още от дете, което определя и кариерата му. След университета работи 5 години в тогавашния вносител на Mercedes-Benz в България "Балкан стар", където оглавява отдела за резервни части. През 2011 г. е един от първите служители, които създават търговеца на авточасти "Интер карс България", част от полската група Inter Cars. Преминава през различни мениджърски позиции и в момента е заместник-директор по информационните въпроси в цялата група.



Повече за кариерата и бизнес подхода му можете да прочетете Руслан Папазян - победител в Next Generation рез 2011 г.Момчил е завършил общо машиностроене в ТУ - София, като има и магистратура по индустриален мениджмънт от същия университет. Автомобилите го привличат още от дете, което определя и кариерата му. След университета работи 5 години в тогавашния вносител на Mercedes-Benz в България "Балкан стар", където оглавява отдела за резервни части. През 2011 г. е един от първите служители, които създават търговеца на авточасти "Интер карс България", част от полската група Inter Cars. Преминава през различни мениджърски позиции и в момента е заместник-директор по информационните въпроси в цялата група.Повече за кариерата и бизнес подхода му можете да прочетете тук , а по-долу ви предлагаме да се запознаете с няколко други нюанса от характера и подхода му в работата и живота.