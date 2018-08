Пет минути с... Бранимир Парашкевов

В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Днес на гости ни е един от финалистите на годишния конкурс за млади бизнес лидери Next Generation - съоснователят и изпълнителен директор на Appzio Бранимир Парашкевов. Младата компания се фокусира в бързото изготвяне на мобилни приложения за клиенти. За две години те имат над 100 партньори от цял свят - Европа, Америките, Австралия и Азия. Заедно с още двама партньора те започват с 200 000 евро собствен капитал, а през 2015 г. инвестиционният фонд Eleven купува 10% от дружеството срещу 100 хил. евро. С коро към тях се присъединяват и няколко бизнес ангели, сред които изпълнителният директор на софтуерната "Немечек" Георги Брашнаров, президентът на SAP Labs България Стамен Кочков и Николай Мавроматис от Асоциацията на българските бизнес ангели.



Интервю за бизнес подхода на Бранимир Парашкевов може да прочетете тук, а по-долу ви представяме една по-различна негова страна.

тук!адвокат.запален по компютърните игри и програмирането.типична за дете, което обича да се занимава с компютри - като ученик помагах на много хора да си поправят и оптимизират софтуерните и хардуерни проблеми. Първата ми платена работа бе като QА (quality assurance) специалист в една английска компания.да бъда прецизен във всяка една задача, която захвана. Без извинения!позитивен човек.самоанализът.да мога да уча различни езици много бързо.с мобилни приложения.на кариера.от една страна лесно, понеже се доверявам на хората и не се меся излишно. От друга - трудно, понеже видя ли нещо, което не ми се струва правилно, базирано на опита ми или логиката, предизвиквам дискусия.ме предизвиква всеки ден и имам удоволствието да работя с хора, които също са позитивни и отдадени на това, което правят.балансът между многото задължения в нашия стартъп. Важно е във всеки един момент да имам ясен фокус, а това не е толкова лесно.се старая да съм винаги с приятелите и близките си, но и да намирам време за четене и спорт.комуникирам с хора, които мислят позитивно и търсят решения.слушам някой да мрънка, без да се опитва да намери решение.упоритостта.на моменти, пак тази упоритост.честността.подлостта.бъди промяната, която искаш да видиш в света. Това важи не само за работата.научил немски език, който по детски бях отписал в училище.дома ми и дома на родителите ми (и двете не като географски места, а като понятия). Няма трето :)Тук имам класически отговор: здравето, разсъдъка и позитивизма си.Не чувствам никое мое решение като жертва.бях неопитен, но много добре подготвен. Справих се!виждам все повече успели и щастливи хора (край мен, но и в глобален мащаб).Винаги съм имал честта и удоволствието да работя с хора, които са опитни и наистина инспириращи в различни аспекти. Няма да е честно да избера само един.приятелката ми, родителите ми, колегите, позитивните си приятели.нямам не-любим, защото влагам много страст в работата си.The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion от Jonathan Haidt. Препоръчвам я горещо.без всяка книга "мога", ако не съм извлякъл нещо от нея.едно да беше :) Важното е, че след всеки неуспех си изкарвам поуки и после се стремя да преодолея препятствието.всяко едно преживяване и всеки един разговор, всеки ден.книги или курсове, които ще ми помогнат отново да се завърна.прегръщам приятелката си, след което чета книга няколко минути, докато се разсъня.иска ми се да кажа, че чета...но често това е под формата на проверка на мейла ми. Вреден навик, който съм на път да изкореня.Не, не бих.не мисля, че имам екстравагантни черти.доброто във всичките му форми.Гледам да се фокусирам върху това, в какво вярвам.преходен и за щастие може да се постига пак и пак.да помагам на хората край мен.свързан с подобряване на приложението на един от нашите клиенти, така че да предостави повече стойност на ползвателите на приложението му.ще му поискам телефона.себе си към по-добро.има наистина упорити, умни, лоялни и честни хора, които искат да бъдат на добра позиция и уважавани за делата и труда си. От тях може не само да се учиш, но и заедно с тях можеш да постигаш повече.когато виждам как позитивния пример, който даваме с колегите си, е заразен.не се примиряват със всичко, а напротив - търсят промяна, предизвикват и не се страхуват да поемат отговорност.тази, която решава проблеми, провокира и изисква постоянна комуникация с хора.този, който подпомага успех на идеалната работа (виж по-горе).обсъждаме я и виждаме защо се е случила, след което заедно решаваме какви са стъпките, за да избегнем това да се повтори в този или друг случай.Вярвам, че когато поискам, мога да я сменя. Но целта ми, определено, не е тази.интересни.да са упорити, да не спират да се учат, да вярват в себе си и да отстояват интереса си. Най-важното - да не мрънкат и да не се страхуват да търсят промяна към по-добро във всичко което правят.