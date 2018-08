Успехът или неуспехът ни зависи от самите нас

В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази седмица на гости в рубриката е Мирослав Гечев – директор "Стратегическо развитие" в "Телелинк бизнес сървисис". Той



Цялата му кариера преминава в "Телелинк". През 2012 г. става акаунт мениджър в компанията, след което напуска за година, за да завърши магистърската си степен в Олборг. През 2014 г. оглавява вътрешен стартъп в "Телелинк" с насока иновативно здравеопазване. От април 2016 г. до края на 2017 г. оглавява отдела за корпоративни продажби на компанията, а от началото на тази година е директор "Стратегическо развитие" в компанията. Гечев е и част от тазгодишните финалисти на конкурса за млади предприемачи Next Generation, организиран от "Капитал" и "Кариери". Повече за неговия кариерен път и мениджърски стил може да прочетете тук.

рано сутринта в офиса.успешен и да правя неща, които помагат на хората.задръстен отличник.бях толкова притеснен, че не си спомням почти нищо.специалист продажби в "Телелинк".че за да си успешен, е важно да умееш да продаваш идеите си.усърден, любопитен, отворен към различни мнения и идеи, прям, подкрепящ, изискващ.смелостта да се променям сам.да мога да правя "малки разговори".развитието на стратегията, бизнеса, структурата и културата на компанията.експоненциална крива.предизвикателно и успешно.ми предоставя нови предизвикателства всеки ден.лавирането между многото приоритетни инициативи.да видиш как един екип може да се справя и без теб.чета, за предпочитане някъде навън сред природата.постигаме трудни и "невъзможни" неща.някой се е взел твърде на сериозно или не дава всичко от себе си.откритостта, прямотата и загрижеността за хората.e, че понякога мисля твърде много.усърдието и отдадеността върху това, което правят.нежеланието да се обмисли различна алтернатива и мнение.работи и действай в интерес на отбора.действал по-смело в някои моменти и ситуации.спокойно място сред природата, моят роден град Троян, автомобил, с който да пътувам.книга, умни хора, интернет.прекараното време с близки хора.всички да действаме всеки ден така, че да направим тази страна по-добро място.Иван Житиянов, с чиято подкрепа продължавам да се развивам като мениджър и лидер.мислещи и действащи хора.създаването и изпълнението на цялостна стратегия за развитието на компанията.Scaling up на Верне Харниш.Start with Why на Саймън Синек, The Advantage на Патрик Ленсиони, Малкият принц на Екзюпери.да се науча да танцувам.успехите, неуспехите, съветите на другите.някакво бизнес начинание.да видя колко е часът.да изгася лампата за четене.направил така, че всеки един да погледне света през живота на друг, поне за малко.сателитен телефон?stand-up бюрото (бюро за стоене прав - бел. ред.) в офисатова, че успехът или неуспехът ни зависи от самите нас.късмета като основа на успеха.да правиш нещата, които искаш и които ти помагат да израстваш.създаването на смислени и устойчиви неща в България.устойчивото и динамично разширяване на една успешна компания.подпомагам проектирането на космически кораб и улеснявам работата на екипите, които го строят.примирението на хората.. от една страна, бизнес зрелостта на компаниите и техните лидери се развива, а от друга, България дава супер възможност да си близо до природа, чист въздух и като цяло добро качество на животса отговорни, раздават се докрай, мислят за успеха на екипа и компанията.някой, който е имал смисъл и цел в живота си – Линкълн, Кинг, Мандела.нещо предизвикателно, смислено, трудно, което те изважда от зоната ти на комфорт.място с открити, позитивни, мислещи, действащи хора, такова в каквото съм и в момента.я споделя, извлича урока от нея и се стремим да не я повтаряме.нямаше да го направя.да бъде най-добрият в това, което правя.да работят здраво, да развиват себе си, да предизвикват себе си, да имат смелостта да се провалят, да се учат, да намират съмишленици и да развиват успешни бизнеси тук.