Каузата ми е да работя в посока устойчиво развитие на човечеството

В поредицата Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази седмица на гости в рубриката е Сергей Петров, съосновател и изпълнителен директор на Bee smart technologies. Той е сред 11-те финалисти в тазгодишното издание на конкурса за млади предприемачи Next Generation, организиран от "Капитал" и "Кариери".



Следвайки мечтата си да може да управлява самолет, Сергей Петров завършва "Авиация" в Техническия университет в София. След събитията на 11 септември обаче държавните поръчки за обучението на пилоти са спрени и Петров решава да се пренасочи в друга сфера. Започва работа първо като проектен мениджър в компания за уеб дизайн, а след това и в софтуерната Axway. В негова истинска страст се превръщат технологиите, иновациите и начинът, по който те могат да подобрят живота на хората. Така новият му път започва от програмата "Космически предизвикателства". Обучението го отвежда и до SIngularity University в САЩ, където се ражда идеята за опазването на пчелите, която в последствие превръща в бизнес и през 2015 г. основава компанията Bee smart technologies.



Повече за превръщането на идеята в бизнес и трудностите, които среща по пътя си може да прочетете тук, а по-долу може да разберете какви действия предприема при грешки и има ли ясни планове за бъдещето си.

на каменен космически кораб, движещ се около звезда със стотина хиляди километра в час.пилот.отличник.мениджър проекти.че най-важна е дисциплината.... скромен.... неизчерпаема възможност да изслушвам.да танцувам хоро.дигитализация на пчеларския сектор.Подбалканския път.ме предизвиква всеки ден.предпочитам индивидуални екстремни спортове.съм сред по-умни от мен.трябва да повтарям.емоционална стабилност.ям повече, когато съм под стрес.откровеност.посредственост."Единственият начин да бъдеш устойчиво щастлив е да си полезен на останалите" – Ивайло Пенчевостанал в историята.мога навсякъде.въздух, вода и храна.строго секретна тайна (жената ще ме бие).ме питаха дали порнографията ме притеснява.живея в свят без фалшиви новини.Райчо Райчев.последователността.за космическа совалка.Never split the difference – Крег Вос.Space Odysey; Hitchhiker’s guide through the galaxy; Hard thing about hard things.да се науча да летя.всичко.почивка (или крипто, ако пазарът е ок).студен душ.да наглася алармата за абсурдно ранен час.бил излишен.сателитен телефон.мразя диня.математиката.астрологията.резултат.да работя в посоката на устойчиво развитие на човечеството.свързан с измирането на пчелите.щях да съм "О, по дяволите, това е марсианец".бизнес практиките на земеделците.е част от останалия свят.да успея да подредя времето си.е да изпиеш чаша студена бира след постигнат успех.мислят.тонгуският метероит.такава, която стимулира развитието на мисленето.такъв с отсъствие на стрес и драма и доста растения.анализираме, учим и продължаваме.щях да съм Батман.добре изяснени за следващата година, доста неясни за по-следващата и граничещи с невъзможното за третата (what else is new?).четете книги и се научете да продавате.