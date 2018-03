Стажове, стипендии, конкурси (19 - 25 март)

Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица:

Повече информация за тях можете да намерите тук



УниКредит Булбанк дава старт на ежегодната си стажантска програма през март. За да кандидатствате трябва да попълните формуляр . Повече информация за стажантската програма може да намерите тук .



Стартира регистрацията за четвъртото издание на филмовия фестивал We Art Water, организиран от фондация We Are Water. Повече информация за международния конкурс за късометражно кино може да намерите официалния сайт .



"Дневник" търси за екипа си помощник-редактор. За кандидатстване изпратете CV и мотивационно писмо на karieri@dnevnik.bg до 21 март 2018 г. Детайли за обявената позиция може да откриете на страницата на Dnevnik.bg .



На 23 март от 9:30 до 17:00 ч. ще се проведе Career Speed Dating за говорещи немски или френски, а на 29 март - за кандидати, търсещи работа в сферата на финансите. Участието е безплатно, но е необходима Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация



Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София организира "Стажове 2018 г., изложение на работодатели в ТУ-София" на 17 април от 9 часа в Техническия университет в София. Повече информация може да откриете тук и тук .