Стажове, стипендии, конкурси (26 март - 1 април)

Вярвайте в себе си и не се задоволявайте просто с добри резултати - стремете се към най-добрите

Анелия Атанасова, участник с пети резултат в програмата на "Капитал" и MDV Professional Education – School of Finance and Accounting for Young Professionals, разказва как обучението ще повлияе на кариерното й развитие