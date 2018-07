Започва менторската програма за мениджърите с инженерен профил от Next Generation 2018

Общо четирима от финалистите в последното издание на конкурса за млади бизнес лидери Next Generation 2018 ще участват в менторска програма, организирана от изпълнителния директор на Trelleborg България Руслан Папазян. Той е големият победител в конкурса през 2011 г. и тази година реши да сподели своя опит като организира менторска програма за финалистите в инженерингов профил. "Късметът да срещна ментори в началото на кариерата си ми помогна да осъзная, колко важно е да получиш обратна връзка от хора с приложим опит. Чувствам, че късметът е и задължение да "предам нататък" в ролята на партньор за дискусии", коментира Папазян причината да предложи подобна награда.



В рамките на следващата календарна година той ще работи активно с: Алесандро Салерно, мениджър "Производство" в завода за производство на електрическо оборудване ABB, Момчил Ковачев, заместник информационен директор в търговеца на автомобилни части и консумативи Inter Cars, Мирослав Гечев, директор "Стратегическо развитие" в Telelink и Сергей Петров, съосновател и изпълнителен директор на Bee Smart Technologies.



В началото на седмицата, в офиса на инженеринговата компания "Trelleborg България", се проведе първата от поредицата срещи на групата, в която успяха да се включат трима от четиримата финалисти. Всеки един от участниците разказа за себе си и нещата, с които се занимава, като се уговорихме да се срещаме поне веднъж в месеца, както индивидуално, така и в група, сподели Папазян. "Контактът с можещи и търсещи хора ме прави наистина оптимист. Впечатляващо ясна е визията на финалистите в Next Generation как искат да развият средата около себе си", допълва той.



В рамките на менторската програма мениджърите, финалисти в Next Generation 2018, ще могат да обсъждат бизнес казуси с Руслан Папазян, а и помежду си, ще имат възможност да посетят базите на Trelleborg в София и Перник, да черпят опит от екипа на компанията на всяка една от фазите в индустриалното производство - от самата производствена дейност, през логистика и маркетинг, които обхващат над 60 пазара в Югоизточна Европа, Близкия Изток и Африка.



Руслан Папазян е изпълнителен директор на "Trelleborg България" от 2013 г. Преди да се присъедини към компанията е работил на мениджърски позиции в швейцарско-шведския концерн за автоматизация и енергетика АББ, като от 2010 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на базата на компанията в Севлиево. Завършил е MBA към Шефийлдския университет, Великобритания и има докторска степен по електро- и полимерни технологии към Кралският технологичен институт – Стокхолм (KTH).



С кариерните истории на четиримата финалисти, както и на останалите вдъхновяващи мениджъри и предприемачи, стигнали финалите през тази година, ще можете да се запознаете от страниците на в. "Капитал" през следващите няколко месеца. Ще следим работата и по менторската програма. А новото издание на конкурса за млади бизнес лидери Next Generation предстои в началото на следващата година.