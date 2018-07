Стажове, стипендии, конкурси (9 - 15 юли)

Стажове

Този път инициативата ще включва 30 души в три направления – Java, C# & QA. Необходимо е кандидатите да имат основни познания и опит с поне един от програмните езици - Java, C#, JavaScript, QA и добро владеене на английски език. Селектираните по документи участници ще бъдат поканени на тест на 18 юли, а успешно представилите се – на финална среща в офиса на Endava. Стажантите ще работят с ментори, но като екип по свой собствен проект. Те ще използват модела, валиден за служителите в компанията, а целта е да бъдат поставени в реални условия и резултатите от труда им да имат конкретно приложение. На края на периода проектът ще бъдат представени пред техните ментори и мениджърите на компанията като пред реален клиент. Инициативата ще стартира през август и продължава два месеца. Стажът е платен, а в края на периода има реална възможност участниците да получат предложение за постоянна работа. Кандидатите могат за изпратят CV на

Стипендии

Конкурси

Обучения

Самата инициатива представлява мастърклас, базиран на обучението и развиването на ИТ таланти. Предназначен е за специалисти с базов или без никакъв опит в разработването на софтуерни решения, които планират дългосрочна кариера в областта на информационните технологии. Програмата предоставя необходимата стабилна основа и възможности за широк спектър от технологично, професионално и личностно развитие в ИТ, като успешно комбинира теоретични знания и практически примери с конкретни технологии. Курсът е подходящ за студенти от технически специалности, които са в последните години на своето обучение, както и за специалисти, завършили кратки курсове по програмиране. За удобство на курсистите, занятията ще се провеждат извън работно време и през уикендите. Програмата включва обучение по езиците C, C++, C# и Java. Тя представлява комбинация от теоретични и практически знания. Успешно приключилите курса ще получат сертификати, а на подходящите кандидати ще бъде предложено да се присъединят към екипа на "Мусала Софт". Записването за обученията ще продължи до 31 август 2018 г., а самият курс ще започне в средата на септември 2018 г. и ще продължи до януари 2019 г. Кандидатства се чрез

сайта на компанията

. Всички, подали кандидатури, ще бъдат поканени на информационна среща и ще преминат тест за определяне на нивото. Финалистите в подбора ще трябва да се явят и на техническо интервю. Повече информация може да намерите

тук

, а при въпроси може да пишете на

masters@musala.com

.