Стажове, стипендии, конкурси (16 - 22 юли)

Целта на инициативата е да насочи вниманието към водата като жизненоважен ресурс за всички форми на живот на Земята. Снимките трябва да са в една от следните категории: "Водата и хората" (Water and Us), "Водата и природата" (Water and Nature) и "Водата и икономиката" (Water and the Economy). В конкурса могат да участват граждани на държавите членки на ЕС и на Западните Балкани, които са на възраст над 18 години. Победителите във всяка категория ще получат парична награда. Крайният срок за участие във фотоконкурса е 15 август. ЕАОС ще присъди специална младежка награда за най-добра снимка, направена от участник на възраст между 18 и 24 години. Всички фотографии ще се състезават за наградата на публиката. Гласуването ще е онлайн и ще започне от 15 септември. Повече информация за начина на участие и правилата на конкурса можете да намерите

тук

.