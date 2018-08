Стажове, стипендии, конкурси (27 август - 2 септември)

Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица:

Повече информация за тях можете да намерите тук



Publicis One организира платена стажантска програма "Медия Академия". Повече за програмата може да намерите на Karieri.bg .



"Българска наука" търси доброволци за следните позиции на сайта nauka.bg. : редактор, редактор на аудио и видео и диктор на аудио записи. При интерес да се включите в екипа на "Българска наука", може да пишете на petar@nauka.bg . Повече за инициативата може да намерите тук .



SAP Labs България в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" организират стипендиантската програма "Study IT First". Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени формуляр и декларации на konkurs@wcif-bg.org в срок до 10 октомври 2018 г. Документите за кандидатстване са достъпни от тук . Повече информация може да намерите тук .



Фондация BCause в партньорство с Фондация "Сирак" обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма "Готови за успех" за учебната 2018-2019 година . Крайният срок за кандидатстване е 10 октомври 2018 г. Подробна информация и формуляри ще намерите в сайта на фондация BCause .



Европейската младежка преса (EYP) в партньорство с Европейския парламент търсят журналисти между 18 и 30 години за Европейските младежки медийни дни . Пълната информация относно условията за кандидатстване и за възстановяване на разходи по пътуване и престой, журналистическите задачи на различните екипи в практическата част, както и за самото събитие може да намерите на сайта на EYP .



Dev.bg организира на 3 септември от 19:30 часа "IT Project Management: Product Backlog Refinement in Scrum: Why & How?". За събитието е нужна предварителна регистрация . Повече може да намерите тук .