Стажове, стипендии, конкурси (10 - 16 септември)

По случай 10 годишнината си ICF България - бългaрското поделение на Международната коучинг федерация, организира еднодневно обучение на тема "Коучинг умения за мениджъри" (Coaching Skills for Managers). To ще се проведе на 26-ти септември 2018 г. в София (ул. "Тинтява" 13Б) от 9:00 до 17:30.



Основен фокус на обучението ще бъде развитието на коучинг уменията, необходими на един мениджър, за да бъде успешен в сферата си. Гост-лектор ще бъде д-р Дамян Голдварг - мастър коуч и президент на ICF Global в периода 2013-2014 г. Той е сред най-уважаваните имена и професионалисти в областта. Има 30 годишен опит в развитието на лидерски умения, като си е сътрудничил с повече от 50 компании по света. Автор е на 5 книги в областта на коучинга. Занимава се е с преподавателска дейност, като обучава професионални коучове и ментор-коучове по целия свят, подпомага работата на коучовете и като супервайзор.



Обучението е подходящо за мениджъри и супервайзъри, лидери и собственици на бизнес, които управляват хора или наемат такива за изпълнението на конкретни задачи, както и за сертифицирани коучове, които биха искали да надградят своите умения. С участието си в обучението Coaching Skills for Managers ще развиете коучинг умения за развитие на служители си, които ще ви помогнат да подобрите ангажираността и представянето им в компанията. За повече информация: ivet.pavlova@icfbulgaria.org