Стажове, стипендии, конкурси (17 - 23 септември)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg в началото на всяка седмица ви представяме обзор на различни възможности за кариерно развитие. В нея можете да намерите най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си.



Ако и вашата компания предлага подобни възможности, изпратете ни повече информация на karieri@karieri.bg.

Стажове

VMware набира стажанти за отдел "Събития и комуникации" в офиса си в София. Стажът ще даде възможност на участниците да придобият практически опит в комуникациите и планирането на корпоративни събития. Стажантите ще помагат в поддържането на виртуалното присъствие на компанията, ще създават съдържание, което информира вътрешната и външна аудитория за важни въпроси, постижения и събития, ще трябва да планират и осъществяват малки и по-мащабни корпоративни събития. Изискванията към кандидатите са да са студенти (бакалавър или магистър) в една от следните специалности: "Маркетинг", "Комуникации", "Връзки с обществеността", или подобни, да имат отлични писмени и комуникационни умения, да имат интерес към организирането на събития, както и да владеят английски език отлично. За стажантската програма може да кандидатствате тук . Повече информация може да намерите на сайта на организацията .

Стипендии

Стипендиантската програма на Facebook насърчава и подкрепя обещаващи докторанти, които се занимават с иновативни изследвания в области, свързани с компютрите и инженерството. Тя е насочена към докторанти от цял свят, приети за редовно обучение през текущата академична година, и е в областите компютърни науки, компютърно инженерство, електроника, системна архитектура или сходна сфера. Общата стойност на стипендията е 37 000 долара на година, а крайният срок за подаване на документи е 12 октомври. Програмата покрива таксата за обучение и допълнителните такси за съответната академична година, пътуването до централата на Facebook за финалното представяне на научните проекти на участниците, както и възможност за платен стаж. Докторантите, които желаят да кандидатстват, трябва да изпратят от една до две страници обобщение на своите научни изследвания, в което ясно се посочват областта на изследователската дейност, която планират да проведат, както и нейната приложимост за целите на компанията. Изискват се и два имейл контакта за препоръчително писмо – на научния ръководител и на професионалист от академичния свят или бизнеса. Кандидатстването се извършва онлайн. Повече информация може да получите оттук .

Конкурси

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого. Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на "УчИ-БАН" – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения. В конкурса могат да участват само ученици, а предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив. Един автор/авторски колектив не може да участва с повече от две предложения за лого, предложенията трябва да включват черно-бял и цветен вариант, всеки в два файлови формата - EPS и PDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон), а освен това предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на автора/авторите. Материалите можете да подавате онлайн на сайта на БАН или да изпратите по пощата на адрес: Ученически институт на БАН: ул "15 ноември", № 1, София - 1040. Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора/авторите: три имена, възраст, училище, актуален имейл и телефон за връзка. Предложения за графичен знак на Ученическия институт на БАН се приемат до 31 октомври. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 9 ноември. Повече за конкурса и изискванията може да откриете тук .

Обучения

По случай 10-годишнината си ICF България - българското поделение на Международната коучинг федерация, организира еднодневно обучение на тема "Коучинг умения за мениджъри" (Coaching Skills for Managers). To ще се проведе на 26-ти септември 2018 г. в София (ул. "Тинтява" 13Б) от 9:00 до 17:30. Основен фокус на обучението ще бъде развитието на коучинг уменията, необходими на един мениджър, за да бъде успешен в сферата си. Гост-лектор ще бъде д-р Дамян Голдварг - мастър коуч и президент на ICF Global в периода 2013-2014 г. Той е сред най-уважаваните имена и професионалисти в областта. Има 30 годишен опит в развитието на лидерски умения, като си е сътрудничил с повече от 50 компании по света. Автор е на 5 книги в областта на коучинга. Занимава се е с преподавателска дейност, като обучава професионални коучове и ментор-коучове по целия свят, подпомага работата на коучовете и като супервайзор. Обучението е подходящо за мениджъри и супервайзъри, лидери и собственици на бизнес, които управляват хора или наемат такива за изпълнението на конкретни задачи, както и за сертифицирани коучове, които биха искали да надградят своите умения. С участието си в обучението Coaching Skills for Managers ще развиете коучинг умения за развитие на служители си, които ще ви помогнат да подобрите ангажираността и представянето им в компанията. За повече информация: ivet.pavlova@icfbulgaria.org и сайта на ICF България .

За единадесета юбилейна година се организира курсът по икономическо развитие Microeconomics of Competitiveness (MOC) част от т.нар. "Харвардски курсове". Началото му ще бъде на 9 октомври от 18:30 часа в зала "Америка за България" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". МОС представлява серия от лекции, в рамките на които участниците разглеждат реални казуси в областта на икономическия растеж и развитие. Лекциите се водят от българи, завършили в Харвардския университет, които са и инициаторите на програмата. Учебните материали се базират на бизнес казусите, разработени и използвани в класа на проф. Майкъл Е. Портър в Harvard Business School. В допълнение, участниците развиват и собствени проекти с практическа насоченост към решаването на реални проблеми в българската икономика, като се срещат с представители от бизнеса, публичния сектор, браншови организации и асоциации, както и образователни институции. MOC е подходящ за млади българи, студенти или завършили, които имат желание да надградят знанията си в областта на решаването на проблеми, сформирането и развитието на клъстери и икономическото развитие като цяло. Участниците получават и достъп до алумни организацията, която предоставя възможности за много контакти и развитие на общи бъдещи проекти. Лекциите са изцяло на английски език и участието е напълно безплатно. За да се включат, кандидатите трябва да изпратят следните документи на info@economicstrategy.org: есе на тема "What are your career aspirations? How will the Center’s program in economic development help you achieve them?", автобиография, списък на изучаваните от тях предмети и оценките по тях (може и академична справка). Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври. Повече информация можете да намерите на сайта на обученията .

"Телерик академия" обявява старт на приема за професионалната 6-месечна програма с фокус върху Java, която ще стартира на 19 ноември. Желаещите е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на сайта на "Телерик Академия" , след което трябва да се явят на входен изпит с Java. Основните изисквания към кандидатите са да имат навършени 18 години, базови познания по програмиране и мотивация да започнат кариерното си развитие в IT сектора. Подготвителни материали за входния изпит на Telerik Academy Alpha могат да бъдат намерени онлайн. Крайният срок за записване е 12 октомври. Повече информация може да намерите на страницата на "Телерик Академия" .

Събития

"Кариери" и Шефийлдския университет организират уебинар на тема MBA: Is It for Me and How Can I Succeed. На онлайн събитието ще имате възможност да чуете инсайдърски съвети от д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефийлдския университет . От 12 години той е и член на групата на оценителите на MBA асоциацията (AMBA), която се занимава с оценката на MBA програми на глобално ниво и в тази си роля има поглед над над 50 MBA програми по цял свят. В рамките на час д-р Самози ще коментира не само най-често задаваните въпроси по темата как да изберем и завършим успешно MBA, но можете и директно да му задавате своите въпроси. Форматът е подходящ, както за хора, които тепърва избират MBA образованието си, така и за тези, които са в началото на програмата си и имат нужда от менторска подкрепа.

25 септември от 19 ч. Работният език ще бъде английски. Събитието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация. Уебинарът ще се проведе на

За 11-та поредна година сдружение "Тук-Там" и Back2BG.com, с медийната подкрепа на Karieri.bg организират най-големия кариерен форум за българи с опит в чужбина и работодатели, търсещи професионалисти – "Кариера в България. Защо не?". Тази година инициативата ще се състои на 20 септември в Интер Експо Център, София. Събитието е предназначено за студенти, специалисти и предприемачи, които търсят кариерно развитие в България. Тази година в изложението се включват над 90 топ компании, предоставящи възможности за реализация в България. Част от активностите по време на форума ще са кариерно изложение, конферентна програма с лекции и дискусии, работилници, фирмени презентации и кариерни консултации. Освен лекциите и дискусиите през целия ден посетителите на събитието ще могат да се възползват и от различните дейности в нетуъркинг зоната на форума. Освен това те ще могат да си направят безплатно кариерна консултация, проверка на CV и тест за определяне нивото на владеене на език. Присъствието на изложението е безплатно, но е нужна предварителна регистрация със CV или LinkedIn профил на karieravbulgaria.com . Повече за инициативата и програмата на събитието може да намерите тук .

Под надслов "Вдъхнови бъдещето" "Джуниър Ачийвмънт България" отвори регистрацията за организации-домакини в 17-то издание на "Мениджър за един ден". Инициативата, на която "Кариери" е медиен партньор, ще се проведе на 30 октомври, вторник, в цялата страна.



"Мениджър за един ден" дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 г. Форматът предвижда утвърдени лидери и професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот, както и представители на държавата и институциите да дадат възможност на младежите да се запознаят с настоящето и бъдещето на професията на своя титуляр в рамките на един ден.



Ежегодно около 400 организации-домакини отварят вратите си за общо 1000 стажанти, а за обявените позиции в "Мениджър за един ден" кандидатстват над 2500 млади хора. Компаниите и организациите-домакини могат да обявят своите свободни позиции от 5 септември до 5 октомври 2018 г., а учениците и студентите да кандидатстват за обявените позиции между 25 септември и 15 октомври 2018 г. И домакини, и участници се регистрират на платформата на инициативата "Мениджър за един ден".



В рамките на програмата тази година "Джуниър Ачийвмънт България" организира и четвъртото издание на Младежкия кариерен форум "Професиите на бъдещето", където водещи специалисти и вдъхновяващи презентатори ще говорят с младежите на теми свързани с дигитализацията на професиите. Участието на ученици и студенти в събитието е безплатно, необходима е предварителна регистрация .

"Телерик академия" организира информативно събитие "Как да стартираш кариера с Java". В него ще бъдат разяснени детайли за програмите и възможностите за професионална реализация с Java. Инициативата ще се проведе на 19 септември от 19 часа в трейнинг центъра на "Телерик академия". Входът е свободен, но се изисква предварителна регистрация . В рамките на кариерната вечер участниците ще научат повече за програмата Telerik Academy Alpha. Те ще разберат и кои са качествата и уменията, необходими за успешна професионална реализация в ИТ сектора, директно от възпитаници на Академията.

Bulatsa стартира есенната сесия за набиране на кандидати за ръководители на полети с "Дни на отворените врати" 27 септември. Желаещите да участват в инициативата и да се запознаят отблизо с професията трябва да се регистрират на сайта на компанията. Посетителите ще присъстват на презентация от експерти на компанията и ще могат да видят в реално време работата на Районния център за обслужване на въздушното движение и тренажорите за обучение на ръководителите на полети. Сградата на Bulatsa е със специален режим на достъп и всеки записал се за участие е необходимо да носи документ за самоличност. Повече информация може да намерите тук .

Investor Media Group организира "Клуб Investor.bg – Предприемачи на бъдещето" на 27 септември от 15 часа. На дискусията ще бъдат разгледани въпросите кои са предприемачите на бъдещето, кои са областитe/сферите, в които находчивият предприемач избира да реализира идеите си, от какво зависи успехът му и как да осигури капитал за финансирането на своя бизнес, както и много други. Участниците ще имат възможността да се срещнат с предприемачи и експерти, които ще споделят опита си и ще разкажат за пътя към успеха на техния бизнес. Събитието ще се проведе в Capital Fort, София, а входът за студенти е свободен след регистрация . Повече информация може да намерите тук .