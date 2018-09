Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

"Кариери" и Шефийлдския университет организират уебинар на тема MBA: Is It for Me and How Can I Succeed. На онлайн събитието ще имате възможност да чуете инсайдърски съвети от д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефийлдския университет. От 12 години той е и член на групата на оценителите на MBA асоциацията (AMBA), която се занимава с оценката на MBA програми на глобално ниво и в тази си роля има поглед над над 50 MBA програми по цял свят. В рамките на час д-р Самози ще коментира не само най-често задаваните въпроси по темата как да изберем и завършим успешно MBA, но можете и директно да му задавате своите въпроси. Форматът е подходящ, както за хора, които тепърва избират MBA образованието си, така и за тези, които са в началото на програмата си и имат нужда от менторска подкрепа. Уебинарът ще се проведе на 25 септември от 19 ч. Работният език ще бъде английски. Събитието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация .