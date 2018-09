HR and Leadership Forum представя новите тенденции в мениджмънта

Как да привлечем точните таланти с помощта на креативни подходи, нови технологии и изкуствен интелект?

Как да развиваме хората в екипа си "в крак" с новите тенденции и подходи в сферата на обученията?

Кои са факторите, които правят хората щастливи на работното им място и какво и как да направим, за да ги осигурим?

Какво прави лидерите лидери?

Как да развием култура на иновативност и предприемачество и кои от новите стартъп модели (не) работят?



Това са само част от акцентите в новото издание на конференцията на "Капитал" и "Кариери" HR and Leadership Forum: Management 4.0. Събитието, което е предназначено за HR специалисти, мениджъри и ръководители на екипи, ще се проведе на 24 октомври в Sofia Event Center.



Тази година програмата е по-разнообразна и динамична. В основната зала ще има няколко презентации по ключови теми в сферата на работата в екипи, мениджмънта и лидерството. Сред водещите лектори са Ян Еманюел де Нев, професор по Икономика и стратегии от Oxford Said School, който ще представи ексклузивни резултати от проучване сред компании за факторите, които правят служителите щастливи, както и Хесус Вега, стратегически консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, който ще акцентира на това как технологиите ще променят хората и бизнеса.



Предвидени са два дискусионни панела с фокус лидерство - новите мениджмънт подходи и жените и лидерството, в които ще участват утвърдени имена от бизнес сферата в България и чужбина. HR специалисти от компании в България, сред които Progress, Kaufland, Cargotec, ще споделят своите работещи практики, а HR специалисти от стартъпи и интернационални компании като Zalando, N26, Accenture ще акцентират на новаторските подходи, които прилагат в подбора на кадри (с акцент върху предизвикателствата в IT индустрията) и тяхното задържане и ангажиране, управление на промяната и работата в бързо развиваща се бизнес структура. Паралелно на основната програма ще има и няколко практични уъркшопа с фокус дизайн мислене (design thinking), развитие на култура на иновации и как да направим работното място по-приятно.