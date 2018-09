Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега е консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, най-голямата и бързоразвиваща се група модни вериги в света. Той ще бъде и сред лекторите на е консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, най-голямата и бързоразвиваща се група модни вериги в света. Той ще бъде и сред лекторите на HR and Leadership Forum на 24 октомври - събитието за HR професионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, което организират "Капитал" и "Кариери". Свързахме се с него преди гостуването му в София, за да го разпитаме малко повече по темата, по която ще бъде презентацията му, а именно: Как технологиите ще променят хората и бизнесите



Хесус Вега има богат мениджърски опит. В Inditex ръководи успешната експанзия на десет различни модни бранда, включително Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius. През това време оглавява и отдела "Корпоративни човешки ресурси" в Zara. Преди Inditex Вега заема позиции на високо корпоративно ниво в Hewlett-Packard и Banco Santander като директор Човешки ресурси за Испания, Латинска Америка и САЩ. В момента е един от най-динамичните и търсени международни лектори от Испания. Изнасял е лекции пред престижни компании и институции в 20 различни държави на 4 континента. Вега работи и като независим консултант на корпорации и организации в областите ритейл, мода и бизнес стратегии. Хесус Вега е автор на книгата "The Sensual Company", която е преведена на 9 езика и публикувана в повече от 20 държави. Има диплома по право от Universidad Complutense de Madrid и MBA от бизнес училището IESE. Хесус Вега е блогър в Expansión, най-важният икономически вестник в Испания, както и гостуващ професор в IESE в Барселона.

Преди време Вега участва и като гост автор на страниците на "Кариери" във в. "Капитал" с темата Измислената война за талантите.



Срещнете се с него на HR and Leadership Forum: Management 4.0! За повече информация и покупка на билети посетете сайта capital.bg/hrforum . Следете и Facebook страницата на събитието, в която ще споделяме полезна предварителна информация.