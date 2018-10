Лекторите на HR and Leadership Forum: Ян-Еманюел Де Нев

Ян-Еманюел Де Нев е белгийски икономист и професор в University of Oxford. Той е известен с изследването си върху икономиката на щастието, което довежда до нови открития в отношенията между щастието и доходите, производителността, икономическия растеж и неравенството. Изследването му е избрано сред "Управленските идеи с най-голяма значимост за 2016" ("The Management Ideas that Mattered Most in 2016") от Harvard Business Review и получава наградата Ruut Veenhoven Award през 2015 г. за принос в научното изследване на щастието. Де Нев е помощник редактор на World Happiness Report и член на Глобалния съвет за щастие (Global Happiness Council) и е председател на комитета по щастие на работното място в рамките на този съвет. Ян-Еманюел Де Нев често съветва правителства и бизнеси, включително работи и по изследвания на Gallup. Преди да се присъедини към Университета в Оксфорд, Ян е бил асистент-професор по политикономия и поведенчески науки в University College London. Ян е и гостуващ професор по икономически и политически науки в INSEAD. Получил е докторската си степен от LSE и е бил Фулбрайт стипендиант в Харвардския университет. Неговите изследвания и коментари често се отразяват в медиите, включителноThe Economist, Financial Times, Harvard Business Review и BBC. Лектор е на академични и неакадемични конференции, включително в PopTech и TED.



Ян-Еманюел Де Нев ще бъде сред лекторите на HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Той ще представи ексклузивни данни по темата "Благосъстоянието на служителите и щастието на работното място" и ще разгледа детайлно факторите, които правят хората щастливи на работното им място и ще даде съвети как да ги осигурите или подобрите.

