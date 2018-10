Лекторите на HR and Leadership Forum: Волен Вълков

Волен Вълков e един от тримата основатели на Enhancv - българската платформа за генериране на CV, оято доби световна популярност. До сега компанията има над половин милион потребители, като самият той се занимава главно с управлението на продукта.



Завършил е програмиране в Софийски университет "Св. Климент Охридски", минава през Telerik Academy и Еразъм в Германия. След това става част от Start It Smart, Microsoft и няколко други локални организации. Работи като софтуерен разработчик в България и чужбина, преди да започне да учи и работи в Enhancv.



Волен Вълков е и големият победител в конкурса за млади бизнес лидери Next Generation 2018, организиран от "Капитал" и "Кариери". Повече за него можете да научите от интервюто му за "Капитал", след като получи наградата в конкурса, както и от блиц интервюто с него за поредицата "Пет минути с...".



Волен Вълков бъде сред участниците в HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Той ще се включи в дискусионния панел на тема лидерство и нови мениджърски подходи.