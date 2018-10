Рене Томова: Дизайн мисленето успешно се използва и за привличане, задръжане и развитие на служителите

Рене Томова е съосновател на агеция за дизайн мислене Creative Shower, която развива лабораторията за дизайн мислене във фонда за рискови инвестиции Eleven. Преди това в периода 2002 - 2012 г. е била директор "Маркетинг и търговия на дребно" в "Мтел". Отговаряла е за големи стратегически и тактически решения на компанията, занимавала се е с развитието на CRM процеса и подобряване на клиентското преживяване. През последните пет години работи със стартиращи компании и корпорации, на които помага да се справят с предизвикателствата, свързани със създаването на иновации и иновативни методи и подходи за създаване на бизнес стойност. Последният й проект е за иновативен начин на учене чрез аналогии и ускоряване на споделеното знание на успешните българи - серията майсторски класове Moving Forward by Design.

Има MBA/MIM степен от Weatherhead School of Management и The Thunderbird School of International Management в САЩ.



Рене Томова ще е сред участниците в HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Тя ще води един от уъркшопите, които ще се провеждат паралелно на основната лекционна програма, на тема: HR Jam for Design Thinking: Как да използваме дизайн мислене, за да създадем по-добро преживяване за нашите служители, родени в дигиталната ера. Освен това ще бъде и модератор на дискусионния панел на тема лидерство и иновации в сферата на лидерството и мениджмънта, в който ще участват водещи български мениджъри. Свързахме се с нея преди събитието, за да разкаже малко повече за съшността на дизайн мисленето, програмата на работилницата си и новостите в сферата на лидерството на база нейните лични наблюдения и практика.



HR and Leadership Forum: Management 4.0 ще се проведе на 24 октомври. Повече информация за програмата и билети за събитието можете да намерите тук. Следете и Facebook страницата за актуална и полезна информация.