Лекторите на HR and Leadership Forum: Виктор Фачев

Виктор Фачев е Директор "Човешки ресурси" на "Kaufland България" от октомври 2017 г. Той има над 10 години професионален опит в управлението на човешките ресурси в сферата на бързооборотните стоки, фармацевтичната, IT и аутсорсинг индустрията. Преди да заеме позицията си в "Kaufland България" е бил мениджър "Човешки ресурси" на Sanofi за Югоизточна и Централна Европа. Под негово ръководство компанията печели и наградата за HR проект на годината на Българска асоциация за управление на хора. Богатият професионален опит на Виктор Фачев включва и работата му за Hewlett-Packard в София и Пало Алто. Образованието си Виктор Фачев получава в Lauder Business School - Vienna International College, където завършва със специалност "Международен маркетинг и мениджмънт". Преди това е учил в Американския колеж в София.



Виктор Фачев ще бъде сред лекторите на HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Той ще разкаже за целите и резултатитите от пилотната програмата на компанията, с която подготвят млади управленски кадри "Управители на бъдещето". Повече информация за фирмената културата в "Kaufland България" и HR подхода на Виктор Фачев можете да прочетете в интервюто с него за рубриката на karieri.bg "Моят идеален кандидат за работа".



